Hobbyfotografen erkundeten schönste Plätze im Mostviertel

An dem Landschafts-Fotografie-Workshop nahmen vier Frauen und zwei Männer aus Oberösterreich und Niederösterreich teil. Untergebracht waren sie im Gasthof Hotel Perbersdorfer in Neuhofen an der Ybbs. Den ersten Stopp machten Christian Majcen und die Workshop-Teilnehmer in St. Michael am Bruckbach. Am Fuße des Berges fotografierten sie die blühenden Birnbäume und die mit Löwenzahn bedeckte Wiese. Das Wetter zeigte sich an beiden Tagen von seiner besten Seite, sodass sich von unterhalb der Kirche ein wunderschöner Ausblick auf das Mostviertel ergab.

Der Sonnenaufgang vom Karl-Lammerhuber-Blick aus fotografiert. Foto: Christian Majcen

Der Sonnenuntergang in St. Michael am Bruckbach. Foto: Christian Majcen

Fotos von der Milchstraße

Weiter ging es entlang der Panorama-Tour zur Aussichtswarte Voralpenblick, wo die Teilnehmer ihr vom Gasthof Hotel Perbersdorfer zur Verfügung gestelltes Lunchpaket verzehrten und Sonnenuntergangs-Fotos schossen. Ein harter Kern aus drei Teilnehmern entschloss sich dazu, bei der Aussichtswarte die Milchstraße zu fotografieren. „Diesen Tipp habe ich ihnen gegeben. Sie waren total begeistert, weil der Himmel wolkenlos und die Milchstraße daher schön zu sehen war”, sagte Majcen.

Drei Teilnehmer fotografierten bei der Aussichtswarte Voralpenblick die Milchstraße. Foto: Christoph Altendorfer

Schöne Landschaft bezaubert

Am nächsten Morgen trafen sich alle zum Sonnenaufgang beim Karl-Lammerhuber-Blick in Biberbach. Der Landschafts-Fotografie-Workshop endete am Nachmittag des zweiten Tages mit Tipps und Tricks zur Bildbearbeitung. Doris Grossegg aus Himberg bei Wien war erstmals bei dem Fotografie-Workshop dabei und überhaupt das erste Mal in ihrem Leben im Mostviertel. „Mir gefällt die hügelige Landschaft des Mostviertels. Im Süden von Wien gibt es nichts Vergleichbares. Durch Kurse wie diesen kommt man an Plätze, die man sonst nie kennenlernt. Ich gehe gerne in Gemeinschaft fotografieren, und man lernt viel Neues dazu”, sagte sie.

