Der nächste große Schritt für Mobilitätskonzept

Die Erstellung eines Mobilitätskonzepts ist seit seinem Amtsantritt im November 2020 der große Schwerpunkt der Arbeit von Grünen-Stadtrat Franz Knöbl. Um diese Verkehrsplanung optimal nach den Vorstellungen und Bedürfnissen der Einwohner ausrichten zu können, wurde im Auftrag der Stadt eine Befragung aller Haushalte zu diesem Thema durchgeführt. Die Umfrage ist nun ausgewertet und die Ergebnisse wurden in der Vorwoche von Harald Frey von der TU Wien im Rahmen eines Mobilitätsworkshops präsentiert.

Ungefähr 30 interessierte Bürgerinnen und Bürger, Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Stadtrat Leopold Feil-ecker und der Mobilitätsbeauftragte der Stadt, Günther Simader-Marksteiner, brachten sich beim Workshop aktiv ein. Sie konnten ihre Wohlfühlorte und negativen Hotspots auf eine Karte einzeichnen und so die Ergebnisse aus der Befragung ergänzen. In einer lebhaften Diskussion wurde rasch klar, dass es in der Stadt bereits einige positive Aspekte für den Rad- und Fußgängerverkehr gibt. Das derzeitige Hauptaugenmerk der Mobilitätspolitik liegt jedoch eindeutig auf dem Autoverkehr, was auch die vielen – und nicht ausgelasteten – Parkplätze in der Stadt zeigen.

Einige Straßen laden zum Rasen ein

Die Befragung ergab, dass kurze Strecken von maximal fünf Kilometern hauptsächlich mit dem Pkw erledigt werden, auch wenn man nicht wirklich etwas transportieren möchte. Wer in St. Valentin hingegen mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist, der hat es nicht immer leicht. „Im Workshop wurden viele Gefahrenstellen herausgearbeitet, die Verbesserungsbedarf haben. Einige Straßen laden laut Analyse der TU Wien fast zum Rasen ein“, erklärt Stadtrat Franz Knöbl. Trotz Geschwindigkeitsbeschränkungen seien die baulichen Gegebenheiten so gestaltet, dass es psychologisch keinen Grund gibt, vom Gas zu gehen.

Harald Frey präsentierte auch ein interessantes Detail am Rande: So fühlen sich die Valentiner laut Befragung vom Autolärm wenig bis kaum gestört. Nur wenige Bürger gaben an, sich durch Verkehrslärm sehr stark oder stark beeinträchtigt zu fühlen. Spannend ist auch, dass die größte Konkurrenz für die Läden in St. Valentin weniger die Geschäfte in den umliegenden Gemeinden sind als der Einkauf im Internet.

Als nächsten Schritt für das Mobilitätskonzept wird Harald Frey mit seinem Team nun einen Maßnahmenkatalog erstellen und definieren, was in der Stadt umzusetzen wäre. Die Ergebnisse des Workshops werden eingearbeitet und die Maßnahmen im September präsentiert. „Die TU erstellt die Daten. Was davon dann umgesetzt wird, liegt an der Politik“, erklärt Stadtrat Franz Knöbl.

