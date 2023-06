Neue Urnenwiese am Weistracher Gemeindefriedhof

Ein Ulme wird in einigen Jahren, wenn sie ihre Krone voll entfaltet, den Hinterbliebenen, die bei der Urnenwiese ihren Verstorbenen gedenken, Schatten und mit ihrem Anblick vielleicht auch Trost spenden. Der Baum bildet das Zentrum der neu geschaffenen Grabstelle. Flankiert wird er von zwei großen Granitsteinen. Auf dem einen findet sich auf einer bunten Tafel ein Spruch über die Liebe zum Leben, auf dem anderen werden kleine Täfelchen mit Namen und Jahreszahlen an die Verstorbenen erinnern, die in drei Kreisen in der Wiese rund um den Baum ihre letzte Ruhestätte haben.

„Auf die Idee der Urnenwiese hat mich der Bestatter gebracht. Der kennt das schon von anderen Friedhöfen und er hat gefragt, ob wir so etwas nicht auch machen wollen“, berichtet Steinkellner. Da ohnehin schon 90 Prozent aller Bestattungen in Weistrach Urnenbegräbnisse sind, habe die Gemeinde sich entschlossen, ein Projekt zu starten. „Wir haben ja immer wieder Menschen, die zwar hier begraben werden wollen, deren Angehörige aber weiter weg leben, was die Grabpflege natürlich schwierig macht. Da ist die Urnenwiese natürlich eine ideale Grabstätte“, sagt der Gemeinderat. Sie brauche keine Pflege durch die Hinterbliebenen, gebe ihnen aber doch die Möglichkeit, am Friedhof ihrer Verstorbenen zu gedenken. Bei der Urnenwiese in Weistrach gibt es daher auch einige niedrige Granitsteine als Sitzgelegenheiten – für Menschen, die eine Zeit lang dort verweilen wollen.

Bürgermeister Erwin Pittersberger bedankt sich bei Steinkellner für die Initiative und auch bei seinem Amtsleiterinnen-Duo Gerda Fürweger und Ingrid Riener, die sich bei der Umsetzung des Projekts sehr engagiert haben. „Die Urnenwiese ist schön und würdevoll und es gibt auch schon zwei Personen in Weistrach, die sich auf der Gemeinde bei uns gemeldet haben und hier einmal begraben werden wollen.“

Die Kosten des Projekts belaufen sich auf rund 20.000 Euro.