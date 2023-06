Musikverein Behamberg erhielt Ehrenpreis

Der Musikverein Behamberg bekam in der Vergangenheit mehrere Ehrungen des Landes, einschließlich des Andreas-Maurer-Sonderpreises, und war auch diesmal wieder unter den ausgezeichneten Musikkapellen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigte die Verdienste der Blasmusikkapellen. Für mehr als achtmalige Teilnahme an Konzert- und Marschbewertungen überreichte die Landeshauptfrau den Ehrenpreis in Bronze an Obmann Christoph Marquart, Kapellmeister Daniel Pairleitner und Bürgermeister Karl Josef Stegh.