Haager Freilichtmuseum als Teil der Landesausstellung in Mauer

Im Zuge der Landesausstellung 2026 in Amstetten-Mauer mit dem Arbeitstitel „Wunder Mensch: Seelische Gesundheit im Wandel der Zeit“ werden verschiedene Projektideen gesucht. Eine davon wird auch seitens der Stadtgemeinde Haag eingereicht.

Mit dem Projekttitel „Das Freilichtmuseum/Der Weißpark – ein Generationenpark zur Gesundheits- und Gemeinschaftsförderung“ bewerben sich die Haager als eingener Schauplatz im Rahmen der Landesausstellung. Bei einem kürzlich durchgeführten Brainstorming mit Architekt Helmut Poppe wurde die Projektidee entsprechend skizziert und ausgearbeitet.

„Geplant ist eine praktische Umsetzung der Projektziele der Landesausstellung in einem erlebbaren Raum. Der Besucher des neuen Freilichtmuseums erlebt allumfassend sinnliche Erfahrungen und bekommt Gesundheit zum Angreifen in Form von Bewegung und Aktivität präsentiert. Im Sinne der gesamtheitlichen Umsetzungsstrategie werden gemeinschaftliche, emotionale und gute Beziehungen gefördert und eine gesunde Lebensweise mit entsprechenden Ernährungsangeboten nahegebracht“, heißt es in der Projektbeschreibung.

Vom „Weg der Sinne“ bis zum Generationenpark

Zum Hintergrund: Der Haager Weißpark wurde der Bevölkerung von Bürgermeister Rudolf Weiss, der von 1902 bis 1907 Ortschef war, mit einem Auftrag gestiftet: Den Park zum Wohle der Bevölkerung zu nutzen. Nun soll dieser historische Auftrag inBezug auf nachhaltige, ökologische, innovative und gesundheitsfördernde Aspekte und im Sinne zukunftsfähiger Stadtentwicklung – unter Einbindung der Ziele und Inhalte der Landesausstellung – attraktiviert werden. Die Arbeitsgruppe „Weißpark“, die im Zuge der aktuell laufenden Stadterneuerung gegründet wurde, wird sich noch mit der Detailausarbeitung beschäftigen. Geplant sind jedenfalls viele Maßnahmen. So soll der Park etwa Ausgangspunkt für Wanderwege und Pilgerwege sein. Er soll aber auch zum Generationenpark, Schulfreiraum im Grünen, Veranstaltungs- und Versorgungstreffpunkt, grünen Klassenzimmer oder Brücke zum Zentrum werden. Vorstellbar sind auch ein Weg der Sinne, Kraftplatz, Platz für Hochzeiten oder Ruhe- und Entspannungsplatz.

Zusätzlich ist es Ziel, den Weißpark beziehungsweise das Freilichtmuseum als zusätzliches Ausflugsziel für den sanften Tourismus in der Moststraße zu etablieren und auch nach der Landesausstellung nachhaltig als „grüne Lunge im Haager Stadtgebiet“ zu stärken.