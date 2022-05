Heinz Fischer bei KZ-Gedenkfeier in St. Valentin

Werbung

Politischer Widerstand lautete am vergangenen Freitag das Thema der Gedenkfeier in Herzograd, mit der man an den 77. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge des ehemaligen Nebenlagers des KZ Mauthausen erinnerte. Dass die Feier wetterbedingt in sehr sportlichem Umfeld, nämlich auf der überdachten Tribüne des ASK St. Valentin, über die Bühne ging, störte nicht. Das lag vor allem an den Rednern Heinz Fischer und Franz Sieder, deren Worte auch am Fußballplatz ihre Wirkung nicht verfehlten.

Bereits bei den Begrüßungsworten von Kulturstadtrat Leopold Feilecker wurde klar, dass man sich bei der heurigen Feier nicht nur der Geschichte widmen werde, sondern auch die aktuelle Situation in der Ukraine im Mittelpunkt stehen wird. „Krieg bringt nur Leid, Tod, Schmerz und Zerstörung und es gibt auf jeder Seite nur Verlierer. Umso wichtiger ist es, nicht zu vergessen, was damals passiert ist“, verband Feilecker die beiden tragischen Ereignisse. Ähnlich die Gedanken von Landtagsabgeordnetem Anton Kasser, der auch die Grußworte der Landeshauptfrau überbrachte. „Ich wünsche mir wie alle, dass der Krieg in der Ukraine bald ein Ende findet. Bleiben wir wachsam“, betonte er.

Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, der viele Besucher zu der Veranstaltung gelockt hatte, sprach über seine persönlichen Erinnerungen an das Kriegsende und die Unterzeichnung des Staatsvertrags. Er erinnerte auch daran, dass es von Anfang an Widerstand gegeben habe. „Widerstand gegen Unmenschlichkeit, gegen den Krieg, gegen Unterdrückung und Rassismus ist wichtig. Es ist schlimm, wie wenig das damals gewürdigt wurde“, erklärte Fischer. In den letzten 20 Jahren seien aber viele Schritte gesetzt worden, um Widerstandskämpfern ein Denkmal zu setzen. Trotzdem schloss er seine Rede mit einem Appell: „Denken wir nach, wie man verhindern kann, dass Widerstand überhaupt notwendig wird!“

Der Amstettner Kaplan Franz Sieder ging in seiner Rede auf die Frage ein, warum Gott das Unrecht damals zugelassen habe. „Wir sollten uns nicht die Frage stellen, wo war Gott in Auschwitz, sondern wo war der Mensch in Auschwitz? Wir sind keine Marionetten Gottes, sondern er hat uns den freien Willen gegeben“, merkte Sieder auch an, dass man sich derzeit in der Vorphase zum dritten Weltkrieg befinde. „Gott möchte keinen Krieg, und dass wir Instrumente zum gegenseitigen Abschlachten produzieren. Der Krieg muss als Mittel der Konfliktlösung abgeschafft werden“, stellte Sieder klar.

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Singgemeinschaft Freiheit. Beendet wurde die Feier traditionell mit einer Kranzniederlegung bei der KZ-Gedenkstätte am Anna- Strasser-Platz.

