Doku über das Panzerwerk St. Valentin feierte Premiere

Der Andrang im brechend vollen Valentinum war so groß, dass der Film gleich zwei Mal hintereinander gezeigt wurde. Neben Innenminister Gerhard Karner, dem Landtagsabgeordneten Anton Kasser, Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und ORF III- Programmgeschäftsführer Peter Schöber - ein gebürtiger St. Valentiner - waren noch weitere Ehrengäste anwesend. „Es ist großartig, dass an diesem Film ein so großes Interesse besteht. Man kennt das ‘KZ-Bergl’ oder die ‘Panzerstraße’, aber außerhalb von St. Valentin und auch vielen Valentinern ist nicht so bekannt, welche Geschichte eigentlich dahintersteckt”, sagte Suchan-Mayr in ihrer Ansprache. „In diesen Tagen gedenken wir an vielen Orten des Wahnsinns des Holocausts. Millionen Ermordete, Geknechtete und Gedemütigte war die Bilanz des Nazi-Terrors. Es ist wichtig, die Gedenkkultur hochzuhalten, damit dieser Wahnsinn nicht mehr passiert”, sagte Innenminister Karner.

Regisseur Thomas Hackl und die St. Valentiner Filmemacherin Martina Hechenberger bei der Premiere im Valentinum. Foto: Hannes Draxler

Ausbau zum größten Panzerwerk des „Dritten Reiches“

Kurz nach dem Anschluss Österreichs im Mai 1938 wurde – gut getarnt im Herzograder Wald – das Panzerwerk St. Valentin (Nibelungenwerk) errichtet. Das Werk bekam den zynischen Codenamen „Spielwarenfabrik” und war eines der drei größten Panzerwerke des „Dritten Reiches”. Bis zum Kriegsende wuchs es in vier Ausbaustufen zur größten Panzerfabrik heran. In der umgangssprachlich „Ni-Werk” genannten Fabrik wurden rund 5.000 Panzer gebaut. Der Stahl stammte aus den Reichswerken Hermann Göring in Linz. Die Teile wurden im Mutterunternehmen Steyr-Daimler-Puch-Werke in Steyr produziert. In St. Valentin fand die Endmontage statt. Die Panzer wurden auf der Teststrecke eingefahren und auf den Zug verladen. Tausende Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge, die unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten und im KZ-Außenlager St. Valentin einquartiert waren, kamen bei der Produktion zum Einsatz. Bei einem Fliegerangriff am 17. Oktober 1944 wurde das Nibelungenwerk zerstört. Die Produktion ging in Luftschutzstollen, die über Tunnel erreichbar waren, weiter. Am 8. Mai 1945 besetzten die Amerikaner das Werk und übergaben es an die Rote Armee.

Das Valentinum war gesteckt voll. Foto: Hannes Draxler

Josef Reisinger war wichtiger Interviewpartner

Im Film, bei dem die St. Valentinerin Martina Hechenberger für Buch, Kamera und Schnitt verantwortlich war, kommen mehrere Zeitzeugen zu Wort. Ein wichtiger Interviewpartner war Josef Reisinger aus St. Pantaleon-Erla, der 2010 ein Buch über das Nibelungenwerk veröffentlichte. Am Samstag, 6. Mai, 20.15 Uhr, wird „Codename: Spielwarenfabrik – Das Panzerwerk St. Valentin” auf ORF III ausgestrahlt. Darauf folgen die Filme „Blutiger Boden, reiche Gewinne – Das Wirtschaftssystem der SS” (21.05 Uhr), „Die letzten 100 Tage – Countdown zum Kriegsende” (22 Uhr) und „Österreichs braune Flecken – Die Aufarbeitung der NS-Zeit nach 1945” (23.05 Uhr).

ORF III- Programmgeschäftsführer Peter Schöber, Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Innenminister Gerhard Karner und Landtagsabgeordneter Anton Kasser (von links) freuten sich auf die Premiere. Foto: Hannes Draxler

Ernst Pohn (Redaktion ORF III), Josef Reisinger, Martina Hechenberger und Regisseur Thomas Hackl (von links) können stolz auf die Doku sein. Foto: Hannes Draxler, Hannes Draxler

