Drei Tage Vergnügung am Wachtberg

Das Fest beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einem Firmen- und Vereinsabend. Für die musikalische Gestaltung sorgen die Mostbradler sowie die Highlightspartyband. Natürlich steht wie jedes Jahr ein Vergnügungspark zur Verfügung, der an allen drei Tagen genutzt werden kann. Für diesen gibt es am Samstag ab 14 Uhr ermäßigte Preise. Der Abend des zweiten Tages beginnt mit den Schlapfn 7 und als Hauptband agieren die Fetzentaler.

Am Sonntag wird um 9:30 Uhr mit einer Messe gestartet. Anschließend gibt es einen Frühschoppen mit dem Musikverein Seitenstetten. Den Festausklang übernimmt die Behamberger Böhmische. Der Erlös kommt dem Musikverein Wachtberg zugute, er wird besonders für die Ausbildung der Jugend herangezogen. Für die Verpflegung in Form von Essen und Getränken ist natürlich gesorgt.