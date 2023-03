Der Haager Ortsplatz als Wohnzimmer

„Allgemein ist zu sagen, dass die Situation in den Ortszentren momentan nicht einfach ist. Das ist eine Entwicklung, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten abgezeichnet hat und nicht nur Haag betrifft“, erklärt Gerhard Stubauer, Sprecher des Beirates zur Stadterneuerung.

Dieser Trend habe viele Ursachen wie Online-Handel oder umliegende Einkaufszentren. Leider sei es in letzter Zeit auch immer wieder zu Geschäftsschließungen gekommen, was schmerzlich für das an sich wunderschöne Ortszentrum sei. „Andererseits dürfen wir uns mit den Henry-Laden und und einem Tatoo-Studio wieder über zwei neue Geschäftseröffnungen im Zentrum freuen. Und wir haben vor rund zwei Jahren den Stadterneuerungsprozess in Haag gestartet, um unter anderem Ideen zu finden, wie wir das Ortszentrum wieder beleben und lebenswerter machen können“, führt Stubauer weiters aus.

Grüneres Wohnzimmer für Haager Bevölkerung

Ideen gibt es, den Hauptplatz grüner und noch wohnlicher zu machen. Er soll künftig zum „Wohnzimmer der Haager“ werden. „Das ist auch ein Wunsch, der aus der Bevölkerungsumfrage hervorging“, unterstreicht Stubauer. Mehr Informationen gibt es bei der Präsentation des Masterplanes am 30. März in der Mostviertelhalle (Beginn: 19.30 Uhr).

Veranstaltungen locken Besucher an

Der Ortskern habe aber auch bereits jetzt positive Aspekte. „Gut gelingt, das Zentrum mit Veranstaltungen zu beleben. Mit dem Theatersommer, dem Musischen Advent, dem Ad-ventdorf und dem Stadtfest gibt es Veranstaltungen, die viele Leute ins Ortszentrum ziehen. Natürlich ist da aber auch noch Luft nach oben. Auch der neue Wochenmarkt, der jeden Samstagvormittag im Weißpark stattfindet, belebt den Ort und ist ein Treffpunkt für die Leute“, macht Stubauer deutlich.

Wie Bürgermeister Lukas Michlmayr ergänzt, gibt es viele Überlegungen, das Zentrum zu attraktivieren. „Frequenzbringer wie Greissler oder Bäcker verschwinden. Mit dem Maßnahmenpaket, das Ende März präsentiert wird, wollen wir gegensteuern“, sagt er. Ein Thema sei etwa, die Musikschule im Zentrum unterzubringen. Hier gibt es mehrere Varianten. Außerdem erwarb die Stadtgemeinde am Hauptplatz das Gebäude der ehemaligen Trafik, um „dabei mitreden zu können, was damit passiert“, erläutert Michlmayr. Wichtig sei, dass der Kern auch andere Funktionen – nicht nur eine reine Wohnfunktion – hat. Entscheidend seien weitere Frequenzbringer. Denn einige gäbe es ja bereits, wie Apotheke, Friseur, Fitnessstudio, Tattoostudio, Versicherung, Kaffeehaus und Gasthaus sowie der neue, bereits angesprochene Henry-Laden. „Man muss stark dahinter sein, wenn man hört, dass jemand Interesse hat. Über Themen wie Grün- und Sitzflächen am Hauptplatz wird im Zuge der Präsentation gesprochen werden. Wir wollen weg von der reinen Einkaufsfunktion hin Richtung „Mache den Ortsplatz zu deinem „Wohnzimmer“, kündigt der Ortschef an.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.