Ein Musterbeispiel aus Wolfsbach

Kaum war Franz Sturm im Jahr 2005 Bürgermeister geworden, wurde der große Vierkanter Tempelmaier im Ortszentrum angekauft und somit ein für die Marktgemeinde entscheidendes Projekt gestartet. Nach dem Abriss der nicht erhaltenswerten alten Bausubstanz des ehemaligen Gasthauses und der Durchführung eines Architektenwettbewerbes 2006 für die Neugestaltung eines Gemeindezentrums mit Marktplatz startete mit dem Spatenstich am 1. Mai 2007 das Bauvorhaben. Ein Bauvorhaben, das für die Bewohner der 2.000-Seelen-Gemeinde eine entscheidende Verbesserung der örtlichen Infrastruktur darstellt. Am 8. November 2008 kam es zur Eröffnung. Die Räumlichkeiten des Gemeindeamtes sind großzügig angelegt, vor allem ist der Gemeindesaal im Erdgeschoß zu erwähnen, der nicht nur als Sitzungssaal, sondern auch als Standesamt, von diversen Vereinigungen als Konzert- und Vortragssaal oder für Veranstaltungen mit Gastronomie und von den Senioren sogar zum Turnen genutzt wird.

Nicht hoch genug einzuschätzen ist das in den Gesamtkomplex inkludierte Geschäftslokal des örtlichen Lebensmittelnahversorgers, der für Wolfsbacher, aber auch Durchreisende aufgrund vorhandener Parkflächen gut erreichbar ist. Auch die im Obergeschoß untergebrachten zehn betreubaren Wohnungen sind mit Weitblick errichtet worden und derzeit auch bewohnt. „Gerade für ältere Menschen ergibt sich dadurch die Möglichkeit einer intensiven Kontaktpflege, was auch bei den Spielnachmittagen an jedem Donnerstag ebendort passiert“, weiß Altbürgermeister Franz Sturm.

Marktplatz als Gemeinschaftszentrum

Aus dem gesellschaftlichen Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken ist der auch damals errichtete Marktplatz, der sich im Veranstaltungsreigen eines Jahres immer wieder als besonders bedeutsame Investition erweist. „Ob kirchliche Feste wie Fronleichnam oder die Feier einer Agape, ob Maibaumsetzen, Flohmarkt, Kirtag oder verschiedene Festakte – dieser Platz bewährt sich immer wieder von Neuem, schließlich ermöglicht er, abseits der Durchzugsstraße Feierlichkeiten jedweder Art in überaus netter Atmosphäre durchführen zu können; im Bedarfsfall lässt sich aufgrund vorgesehener Verankerungen auch rasch ein großes Zelt zum Schutz vor Schlechtwetter aufbauen, oder man weicht eben in den Gemeindesaal aus“, verweist Sturm auf die durchdachte und gelungene Gestaltung. Dass sich auch noch zwei Gasthäuser und ein Café in unmittelbarer Nähe befinden, darf als wichtiges Zusatzangebot für Wolfsbach als Wohlfühlwohnort gesehen werden. Gerade im Jubiläumsjahr 2023 werden das geplante Marktfest und auch der eigentliche Festakt hier stattfinden, im Rahmen dessen auch noch ein Brunnen an der Friedhofsmauer enthüllt wird, der ein ruhendes Zentrum für das gesamte räumliche Gefüge sein soll.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.