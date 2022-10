HLW Haag-Schülerinnen als frischgebackene Zuckerbäckerinnen

Dass das Leben auch aus Torten, Kuchen und süßen Mehlspeisen bestehen darf, zeigt jedes Jahr der Jungpatisserie-Lehrgang an der HLW Haag. Wer den 40-stündigen Kurs – aufgeteilt auf zwei Schuljahre – besucht sowie am Ende die Qualifikationsprüfung besteht, schafft auch das Patisserie-Zertifikat und das waren dieses Jahr sieben HLW-Schülerinnen.

Die jungen Mehlspeisenkünstlerinnen stellten sich der fachspezifischen schriftlichen und im Anschluss der praktischen Prüfung. Und sie zauberten an diesem Tag kreative Kunstwerke aus dem Backofen, die nicht nur herrlich schmeckten, sondern auch hervorragend gut aussahen. So setzten die Schülerinnen mit den verschiedensten Motivtorten fröhlich-bunten Backspaß um und gossen die Themen Kindergeburtstag, Abschiedsparty vor dem Urlaub, Weihnachten und Hochzeit in eine süße Form. Auch bei der Wahl des Teiges, der Cremen und der Dekoration für die Zuckerbäckerkreationen zeigten die frischgebackenen Jungpatissieres fachliches Können. Gearbeitet wurde entweder mit Sacher- oder Biskuitmasse und Butter- oder Pariser Creme. Einzige Vorgabe war der Einsatz von Marzipan und Rollfondant.

Der Höhepunkt des Prüfungstages war die Präsentation der ausgefertigten Zuckerbäckerinnenkreationen. Die Lehrgangsleiterin, im Beisein der externen Patissiere Anita Lienbacher aus dem Zentrum für Wirtschaftsschulen der Franziskanerinnen Amstetten, bewerteten optisch und sensorisch. Ein Fachgespräch mit der jeweiligen Kandidatin bildete den Abschluss. Im Rahmen einer feierlichen Präsentation wurden die Ergebnisse ins Rampenlicht gerückt.

