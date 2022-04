Ausstellung über die „Tolle Knolle“ in Seitenstetten

Werbung

Erdäpfel gehören zu den Pflanzen, die wie auch Mais, Sonnenblumen, Tomaten oder Kürbisse erst nach der Entdeckung Amerikas im 15. Jahrhundert in Europa heimisch geworden sind. Durch Kolonisation wurden sie auf der ganzen Welt verbreitet, knapp 400 Millionen Tonnen werden heute rund um den Globus jährlich geerntet.

Das und vieles mehr erfährt man im Rahmen eines Besuchs der Sonderausstellung „400 Jahre Erdäpfelanbau im Stift Seitenstetten“. Der Ausstellungsleiter und Gymnasialprofessor Mathias Weis erzählt auch Interessantes über die Verwandtschaft der Erdäpfel mit Paradeisern: „Beide sind Nachtschattengewächse, man kann daher auf eine Kartoffelpflanze eine Tomatenpflanze veredeln, also ‚transplantieren‘; das nennt man dann ‚Tomoffel‘. Unterirdisch werden Erdäpfel gebildet, am oberirdischen Spross Paradeiser!“

Hofgartenleiter Stefan Kastenhofer wird heuer wieder zehn verschiedene Sorten Erdäpfel im Hofgarten anpflanzen: „In diesem Jahr möchte ich mich auf österreichische Lokalsorten spezialisieren, von ‚Linzer Rose‘ über ‚Kefermarkter‘ oder ‚Zillertaler‘ bis hin zur ‚Mehligen Mühlviertlerin‘.“

45 Kilogramm pro Kopf und Jahr

Pro Kopf werden in Österreich jährlich etwa 45 Kilogramm Kartoffel konsumiert, vier von fünf österreichischen Erdäpfeln werden in Niederösterreich kultiviert. Dass der Seitenstettner Klostergarten zu den frühesten Anbaustätten in Europa zählte, schreibt schon Abt Kaspar Plautz in einem Buch aus dem Jahr 1621.

Alles um die Kartoffel dreht sich am 4. April von 14 bis 18 Uhr auch im Bildungshaus St. Benedikt. Erdäpfel-Pionierin Ulrike Haunschmid wird über die „volle Kraft der tollen Knolle“, ihre Inhaltsstoffe, den Erdapfel als Haus- und Naturheilmittel, als Unterstützung bei verschiedenen Krankheiten sowie als „Abnehmhelfer“ referieren. Es werden auch verschiedene Erdäpfel-Therapien, zur Förderung der Gesundheit (wie warme Wickel, Hand- und Fußbäder, Inhalation) und des Wohlbefindens (Erdäpfeldiät, Gesichtsmaske, Venen- oder Cellulitiswickel) in der Praxis vorgeführt. Ulrike Haunschmid ist Touristikerin, Gastwirtin und Autorin des Buches „Erdapfel – das Universalgenie“.

