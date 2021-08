Das unbeständige Wetter und der häufige Starkregen haben in den vergangenen Wochen im ganzen Land nicht nur zu Überschwemmungen sowie Schäden an Häusern und Straßen geführt. In Behamberg und einigen Nachbargemeinden auf oberösterreichischer Seite haben sie nun auch konkrete Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität.

„Die starken Regenfälle haben das Ortswasser verunreinigt. Der mikrobiologische Befund zeigt coliforme Bakterien in vielen Bereichen unseres Wassernetzes. Das Trinkwasser ist deshalb mindestens drei Minuten lang abzukochen“, informiert Bürgermeister Karl Josef Stegh. Entdeckt wurde die Verunreinigung bei einer routinemäßigen Kontrolle, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird. „Wir hatten eigentlich noch keine Rückmeldungen der Bevölkerung, dass das Wasser trüb ist oder komisch schmecken würde“, betont Stegh. Dennoch ist die Verunreinigung massiv und die Verkeimung auch in der Quelle.

„Wir arbeiten auf Hochtouren daran, die gewohnte Wasserqualität wiederherzustellen. Es kann aus heutiger Sicht aber noch nicht gesagt werden, wie lange das Trinkwasser noch abgekocht werden muss“, ersucht der Ortschef um Verständnis der Bürger. Die Gemeinde hat jedenfalls alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Zeit möglichst kurz zu halten. So wurden sämtliche Hochbehälter runtergefahren, wiederholt gespült und die Werte überprüft. Außerdem wurde die Zuleitung aus Haidershofen aufgedreht. Zudem hat man sich entschlossen, die Leitungen mittels UV-Anlage zu desinfizieren. Ob die gesamte Anlage mit allen Leitungen zu den Häusern eventuell auch mit Chlor desinfiziert werden muss, ist noch nicht geklärt. Dass sich die Werte bisher noch nicht gravierend verbessert haben, hat eine weitere bakteriologische Untersuchung eindeutig gezeigt. Weitere Proben wurden am Montag gezogen. „Man kann davon ausgehen, dass das Ganze nicht in ein bis zwei Wochen erledigt ist, sondern sich über Wochen ziehen wird“, hat sich Stegh auf eine langwierige Angelegenheit eingestellt. Selbst wenn der Wasserbefund wieder in Ordnung ist, müsse man mit 14 Tagen bis zur Freigabe durch das Land rechnen, betont der Bürgermeister.