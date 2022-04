St. Pantaleon-Erla: Spielplatz, Römerzeit und Vereinshaus

Werbung

Am vergangenen Donnerstag wurde bereits das zweite Mal die „Zukunftswerkstatt“ in St. Pantaleon-Erla im Rahmen der NÖ Gemeinde-21 veranstaltet. Die Themenbereiche umfassten die Belebung der Ortsteile, Freizeit und Kulturangebot, Lebensqualität und Klimaschutz, Mobilität und Jugend. Rund 15 Bürger aller Altersklassen nahmen an der Diskussionsrunde teil und konnten ihre Vorschläge und Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde einbringen.

Spielplatzerneuerung und Fokus auf die Römerzeit

Aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Veranstaltung im Herbst wurde diesmal an der konkreten Umsetzung der Projekte gearbeitet. Eines davon betrifft die Spielplatzerneuerung in Erla, die noch im Frühjahr gestartet werden soll. „Ein weiteres spannendes Projekt betrifft die archäologischen Untersuchungen aus der Römerzeit. Derzeit laufen wissenschaftliche Arbeiten verschiedener Universitäten. Am Ende dieser könnte es sogar eine Ausstellung mit den Ergebnissen geben“, erklärt Paul Schachenhofer von NÖ.Regional, der mit der Leitung des Gemeindeentwicklungsprogrammes beauftragt ist. Bis zur Umsetzung wird es aber noch längere Zeit brauchen. Auch die Errichtung eines Vereinshauses ist geplant, in dem auch ein Veranstaltungsraum Platz finden soll. Noch im Frühjahr wird das Maßnahmenprogramm für die nächsten Jahre fertig und soll der Bevölkerung vorgestellt werden.

Das vom Land Niederösterreich geförderte Projekt soll besonders den Bürgern aller Generationen die Möglichkeit geben, sich in die Gestaltung der Gemeinde einzubringen. „Ich freue mich sehr über jeden, der aktiv an unseren Workshops teilnehmen möchte und so ein Stück der Gemeinde mitgestaltet“, sagte Karl Öfferlbauer, Kernteamleiter und Projektverantwortlicher seitens der Gemeinde.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.