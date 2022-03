St. Johann/Engstetten: Altarbild war 50 Jahre verhüllt

Die Pfarrkirche von St. Johann/Engstetten wurde in den Jahren 1959/1960 einer aufwändigen Restaurierung unterzogen, im Zuge derer der damalige Seitenstettner Abt Ägidius Decker bei der arrivierten Künstlerin Lydia Roppolt ein Gemälde für den Altarchor in Auftrag gab. Der akademischen Malerin war das Thema freigestellt und sie hat sich für ein naiv-expressionistisches Kreuzigungsfresko entschieden. Was nach Fertigstellung dieses für die damalige Zeit freilich sehr „modernen“ Kreuzigungsfreskos folgte, war eine von manchen Medien unterstützte Hetze gegen ein Kunstwerk, das heute unbestritten als eine wichtige sakrale Bilddarstellung gilt. Sogar mutwillige Beschädigungen des über fünf Meter hohen Bildes konnten nicht verhindert werden.

Diözesanbischof Franz Zak verweigerte die Weihe, dem damaligen Ortspfarrer Pater Pius Zöttl und dessen Verhandlungsgeschick war es schließlich zu danken, dass in den frühen 60er-Jahren eine salomonische Lösung gefunden wurde: Das einfühlsam gestaltete, tief bewegende Altarbild wurde mit einem Vorhang verhüllt und konnte auf Wunsch mittels einer von der Sakristei aus zu bedienenden Seilzugkonstruktion sichtbar gemacht werden. 50 Jahre lang blieb das Bild verborgen und erst seit der letzten Renovierung der Pfarrkirche im Jahr 2016 ist Roppolts bedeutendes Werk nun in all seiner leuchtenden Farbenpracht für jeden Kirchenbesucher zu betrachten (Beschreibung siehe Infobox).

Durchbruch mit Glasfensterband

Heuer jährt sich am 17. März der 100. Geburtstag der Künstlerin mit russischen Wurzeln, die mit 14 Jahren nach Wien kam. Da ihre Eltern bald verstarben, wurde sie von der Begründerin der Benediktinischen Laiengemeinschaft, Emma Agnes Roppolt, adoptiert. Diese Oblatinnen gingen ihren weltlichen Berufen nach, lebten im gemeinsamen Haushalt, jedoch ehelos und in Gehorsam und Bescheidenheit. Sie trugen sich sogar eine Zeitlang mit dem Gedanken, in Seitenstetten ein Mädchengymnasium zu gründen, das in der späteren Turnhalle untergebracht sein sollte. Auch Lydia war Mitglied in dieser klosterähnlichen Gemeinschaft und als solche prädestiniert für kirchliche Aufträge in ganz Österreich und darüber hinaus.

Mit dem 60 Meter langen Glasfensterband am Bindermichl/Linz schaffte sie den Durchbruch, es sollten noch viele leuchtende Kirchenfenster folgen – von Edmonton (Kanada) über die Verkündigungskirche in Nazareth bis hin zur Ruprechtskirche in Wien. „Kunstwerke schaffen zu dürfen, das ist ein Geschenk des Himmels!“, betonte die stets von Freudigkeit beseelte, aber auch eigenwillige Benediktineroblatin, die sich nach dem Studium an der Wiener Kunstakademie bei Herbert Böckl, Albert Paris Gütersloh und Sergius Pauser zunächst der Freskenmalerei zugewandt hat, so auch in der Kapelle des Seitenstettner-Hofes in Wien.

Die Debatte in St. Johann war kein Einzelfall: Manche von Roppolts Werken wurden nicht angenommen, sogar „verteufelt“, was bis zu Bombendrohungen für betroffene Bauwerke führte. Die Kommission für religiöse Kunst im Vatikan vermisste in ihrem Werk den „lehrreichen Einfluss auf die Frömmigkeit der Menschen“.

Andere verehrten und bewunderten ihre Kunst trotz der Widerstände selbst aus kirchlichen Kreisen. Würdigende Worte fand auch der Linzer Diözesanbischof Maximilian Aichern im Jahr 1995 beim Begräbnis der Künstlerin: „In ihrem Herzen ist Gottes Licht aufgeleuchtet. Sie hat den göttlichen Glanz auf dem Antlitz Christi gesehen und durch ihr künstlerisches Schaffen dazu beigetragen, dass viele Menschen einen Zugang zum Glauben bekommen haben.“

Begraben liegt Roppolt, deren künstlerisches Vorbild Marc Chagall war, in Oberwang im Salzkammergut – in der Konrad-Kirche (neben dem Konradhaus), die sie selbst restauriert und mit herrlichen Glasfenstern, Orgel, Kruzifix, Grabkapelle und Fastentuch ausgestaltet hat.

Eine Hommage an Lydia Roppolt

Vor dem Kreuzigungsfresko von Lydia Roppolt in St.Johann/E. wird am 16. März um 19.30 Uhr anlässlich des 100. Geburtstages der Künstlerin von Dechant Pater Jacobus Tisch ein Gedenkgottesdienst gefeiert, im Anschluss daran gibt es eine kurze „Hommage an Lydia“ mit Beiträgen von Rektor Thomas Pichler, Josef Penzendorfer und dem „Lehrer-Vierg’sang“.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden