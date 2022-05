Strengberger Aukapelle renoviert

Werbung

1851 wurde in der Katastralgemeinde Au – sie liegt direkt an der Landesstraße L6106 und damit am Donauradweg – eine Kapelle errichtet. In der Aukapelle befinden sich einige bemerkenswerte Statuen wie etwa eine schwarze Madonna mit dem Jesuskind und mehrere Heiligenfiguren. Da im Laufe der Jahrhunderte viele Hochwasser die Au und ihre Bewohner heimsuchten, beschloss man nach dem Hochwasser im Jahr 2002, den Ort abzusiedeln und die Häuser in hochwassersicherer Lage neu zu errichten. Heute erinnern nur noch Marterln, Hauskapellen und die Aukapelle an den einstigen Ort.

Eine Gruppe ehemaliger Au-Bewohner, wie der ehemalige Bürgermeister Ernst Vösenhuber, übernahmen die Renovierung der Aukapelle. Foto: Gemeinde

Anlässlich des 170-Jahr-Jubiläums der Kapelle begann man Anfang April, diese zu renovieren. „Die Großbaustelle ist fast abgeschlossen. Das ist im Eilzugstempo gegangen und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, freut sich Vizebürgermeister Lukas Schatzl darüber, dass sich eine Gruppe ehemaliger Au-Bewohner zusammenfand, die in Absprache mit Pfarrer Helmut Prader die Renovierungsarbeiten übernahm. So wurde der Putz heruntergeschlagen, ein neuer Putz aufgetragen und die Fassade neu gestrichen. Anstelle der einzelnen Tafeln mit dem jeweiligen Hochwasserstand wurde nun auf der Straßenseite eine Platte montiert, auf der sämtliche Hochwasserstände eingraviert sind.

Dem großen Jubiläum am 2. Juli, zu Maria Heimsuchung, steht also nichts mehr im Wege. Gefeiert wird mit einem Festgottesdienst und einem Frühschoppen. 20 Jahre nach dem letzten Hochwasser veranstaltet man auch ein „Auer-Treffen“.

