Heuer jährt sich die Zusammenlegung der Gemeinden Seitenstetten Markt und Seitenstetten Dorf zum 50. Mal. Das Land wollte damals den Kommunen diesen Schritt nicht verordnen, stellte ihnen aber finanzielle Vorteile in Aussicht, sollten sie sich freiwillig dazu entschließen.

„Damals war Josef Andre Bürgermeister von Seitenstetten Markt und Alois Deisl Bürgermeister von Seitenstetten Dorf. Ihnen war es wichtig, dass der Beschluss zur Zusammenlegung in beiden Gemeinden zur selben Zeit gefasst wird, damit nicht eine unter Druck gerät“, berichtet Bürgermeister Johann Spreitzer, der sich intensiv mit den damaligen Ereignissen befasst und zahlreiche alte Gemeinderatsprotokolle studiert hat.

Am 6. November 1970 haben beide Gemeinderäte den historischen Beschluss gefasst und sich am 31. Dezember aufgelöst. Am 28. März 1971 wurde ein neuer Gemeinderat gewählt. „Die Zusammenlegung brachte Seitenstetten einen wirtschaftlichen, aber auch gesellschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Einer der ersten Beschlüsse im Jahr 1971 war zum Beispiel jener zur Errichtung einer Musikschule“, berichtet Spreitzer.

Eigentlich war aus Anlass des Jubiläums eine Ausstellung im Sitzungssaal des Gemeindeamtes geplant. Doch auch dem macht Corona einen Strich durch die Rechnung.

„Durch die Lockdowns waren die Archive nicht so zugänglich, wie wir das benötigt hätten“, sagt der Ortschef. Er will nun in den kommenden Gemeindezeitungen verschiedene Aspekte der Ortsgeschichte der letzten 50 Jahre beleuchten: Bauprojekte, wirtschaftliche Entwicklung, besondere gesellschaftliche Ereignisse etc.

Weiterhin am Plan steht ein Marktfest am ersten Septemberwochenende ganz im Zeichen von „50 Jahre Gemeindezusammenlegung“ – wenn Corona es zulässt. „Ich hoffe sehr, dass wir mit den Bürgern dieses große Jubiläum auch entsprechend feiern können“, sagt der Bürgermeister.