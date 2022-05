Kompetente Weinberater an der HLW Haag

Werbung

Ob Weinbau und Kellertechnik, Getränkekunde, Wissen über das Weinbauland Österreich sowie internationale Weinländer und deren Weine oder auch über die Harmonie von Speisen und Getränken: Das Know-how nach der Ausbildung zum Jungsommelier an der HLW Haag umfasst alles, was man für eine kompetente Weinberatung braucht.

Dieses Jahr absolvierten 22 Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit den an der Schule angebotenen Jungsommelier-Lehrgang. Ziel der zweijährigen Ausbildung ist es, den jungen Menschen Wein und heimische Getränkeprodukte als österreichisches Kulturgut näher zu bringen. Auch der verantwortungsbewusste Umgang mit Alkohol ist ein Anliegen.

Alle 22 Teilnehmer haben die Qualifikationsprüfung erfolgreich bestanden und es damit geschafft, die weiße Fahne für die Schule zu holen. Den frischgebackenen Jungsommeliers wurde im Rahmen eines Festaktes, bei dem Eltern und Freunde eingeladen waren, das in der Wirtschaft anerkannte Zertifikat überreicht. Schulleiter Reinhold Meyer betonte dabei in seiner Eröffnungsrede, dass nicht im Wein die Wahrheit liege, sondern vielmehr in der Prüfung und hob damit die erfolgreiche Ablegung der Abschlussprüfung aller Teilnehmer hervor.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.