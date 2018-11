Beim St. Valentiner Bahnhof einen Parkplatz zu finden, ist nicht immer ein einfaches Unterfangen. „Die Park&Ride-Anlage ist überlastet und ein Ausbau dringend notwendig“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ), warum das Areal demnächst erweitert wird. 150 zusätzliche Pkw-Stellplätze und 30 überdachte Fahrradabstellplätze werden im kommenden Jahr entstehen.

„Neue Anlage ist ein wichtiges Projekt für die Region“

Insgesamt wurden in einem ersten Schritt 830.000 Euro für die Planung und den Ankauf der erforderlichen Grundstücksfläche budgetiert. Die Gemeinde muss diese Summe aber nicht alleine stemmen, denn die niederösterreichische Landesregierung beschloss in ihrer letzten Sitzung einen Zuschuss in Höhe von 290.500 Euro.

„Die neue Anlage ist ein wichtiges Projekt für die Region und ihre Menschen. Einerseits wird die Parkplatzsuche für die Pendler vereinfacht, andererseits ein wertvoller Beitrag in Sachen Verkehrsentlastung geleistet“, erklärt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Bis die erweiterte Anlage den Pendlern zur Verfügung steht, müssen sich die St. Valentiner aber noch ein wenig gedulden. Bis Ende des Jahres wird nämlich nur ein Provisorium errichtet. „Dank der warmen Witterung sollte das kein Problem sein“, betont die Bürgermeisterin. Fertig umgesetzt wird das Projekt aber erst im nächsten Jahr.