Logistikprobleme im Bezirk Amstetten: Post sucht Personal

Kunden in der Westregion haben in den letzten Monaten oft bis zu fünf Tage vergeblich auf ihre Post gewartet, was natürlich entsprechenden Unmut hervorrief. Denn eine Tageszeitung, die am Nachmittag oder gar erst am nächsten Tag ankommt, ist ein Ärgernis. Schlimmer war noch, wenn Einladungen oder amtliche Schreiben mit Fristen nicht rechtzeitig geliefert wurden.

Ardaggers Bürgermeister Hannes Pressl hat sich in seiner Funktion als Gemeindebundpräsident daher nun mit dem für Niederösterreich zuständigen Logistik-Chef der Post, Dominik Nagel, getroffen, um die Probleme zu besprechen. „Die Verzögerungen hängen laut dessen Aussage mit den großen Verteilerzentren zusammen, die in Waidhofen und Mauer eröffnet wurden. Das hatte zur Folge, dass Verteil-Rayone zusammengelegt wurden, was intern dann aber zu Ablaufpro blemen führte und noch immer führt“, berichtet Pressl. Hinzu käme, dass Briefe und Pakete früher von unterschiedlichen Zustellern ausgeliefert worden seien, nun aber derselbe für beides zuständig sei. „Das ist für die Postler natürlich auch eine neue Situation und in der Anfangsphase eine große He rausforderung“, sagt Pressl.

Um die Probleme in den Griff zu bekommen bräuchte die Post dringend mehr Personal, das derzeit am Arbeitsmarkt aber nicht zu bekommen sei. „Da haben sie auch uns Gemeinden gebeten, ihnen behilflich zu sein und zum Beispiel in den Gemeindezeitungen auf die offenen Stellen hinzuweisen. Es gibt in den Verteilerzentren im Übrigen auch Tätigkeiten, für die man keine Top-Qualifikation brauche und die auch von Menschen mit sehr geringen Deutschkenntnissen ausgeführt werden könnten“, berichtet Pressl.

Als Gemeindebundpräsident hat er natürlich den berechtigten Ärger der Bevölkerung bei der Post zur Sprache gebracht. „Vor allem die Kommunikation seitens des Unternehmens war aus meiner Sicht sehr schlecht“, sagt Hannes Pressl.

Ein Ende der Zustellprobleme ist leider noch nicht in Sicht, aber immerhin bemüht sich das Unternehmen durch Umstrukturierungen darum, dass in den betroffenen Regionen die Post zumindest alle zwei Tage zugestellt wird.

Keine gute Nachricht hat der Gemeindebundpräsident für die anfangs erwähnten Tageszeitungsbezieher: „Da waren die Postvertreter recht deutlich. Es ist nirgends festgeschrieben, dass die Zeitung in der Früh zugestellt werden muss.“

