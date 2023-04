Hinweise nach Überfall auf Juwelier in Seitenstetten erbeten

Gesucht werden nach Angaben vom Montag zwei bis drei männliche Täter mit südländischem Aussehen. Sie dürften nicht bewaffnet gewesen sein.

Vermeintliche Kunden hatten sich in englischer Sprache nach Uhren erkundigt. Als die Frau vom Verkaufspult vortrat, wurde ihr von hinten ein Schlag gegen den Kopf versetzt, der dann mit Klebeband umwickelt wurde. Wir hatten berichtet:

Nacht im Spital verbracht Raubüberfall auf Seitenstettner Juwelier: Inhaberin massiv attackiert

Letztlich wurde das Opfer mit Handschellen an eine Werkbank in der Werkstätte des Geschäftes gefesselt. Die Täter forderten ebenfalls in englischer Sprache die Herausgabe von Bargeld und Uhren.

Die Raubbeute sei noch unbekannt, teilte die Polizei am Montag mit. Es dürfte sich um Schmuck und Uhren handeln.

Das Opfer wurde kurze Zeit nach dem Überfall von einem zufällig vorbeikommenden Kunden befreit. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde im Klinikum Steyr behandelt. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) oder jede andere Polizeiinspektion erbeten. Ein Täter trug u.a. weiße Turnschuhe und eine hellgraue Jogginghose.

