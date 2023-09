Beste Stimmung beim Haager Stadtfest

Alle zwei Jahre findet in Haag abwechselnd mit dem Volksfest das Stadtfest am Hauptplatz statt. Aufgrund der guten Wetterprognose entschied man sich, heuer auf ein Festzelt zu verzichten. „So haben die Besucher das Ambiente am Hauptplatz besser wahrnehmen können“, war Organisator Gerhard Stubauer zufrieden mit dem Andrang an beiden Tagen.

Eröffnet wurde das Festprogramm mit dem Stadtlauf. Die Kinder absolvierten ihre Bewerbe am Fußballplatz, der Hauptlauf führte durch das Haager Stadtzentrum. Der Sieg ging dabei an den Kenianer Isaac Kosgei, der wenige Stunden zuvor auch beim Stadtlauf in St. Valentin triumphiert hatte.

Mit dem Bieranstich, den Bürgermeister Lukas Michlmayr mit einem Schlag erledigte, startete man ins Abendprogramm, das von den Gruppen Blechsalat und Centerfield musikalisch gestaltet wurde.

Am Sonntag, dem Dirndlgwandsonntag, ging es dann beim Frühschoppen, bei dem die Stadtkapelle für beste Stimmung sorgte, zünftig zu. Auf ihre Kosten kamen natürlich auch die jüngsten Festbesucher bei einer Hüpfburg und Zauberer Freddy.