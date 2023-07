163 historische Traktoren beehrten Strengberger Feuerwehrfest

Am vergangenen Wochenende herrschte zwei Tage lang „Full House“ bei bester Stimmung und herrlichem Wetter beim Feuerwehrfest in Strengberg. Während am Samstag Begeisterte von Oldtimertraktoren das Festgelände füllten, erfreute sich am Sonntag die gesamte Bevölkerung aus Strengberg und Umgebung an den angebotenen kulinarischen Schmankerln und dem einen oder anderen guten Tropfen.

Beste Stimmung herrschte bei den Besuchern des Feuerwehrfests, die sich die kulinarischen Angebote bei traumhaftem Wetter sichtlich schmecken ließen. Foto: privat

Am Oldtimertreffen am Samstag nahmen insgesamt 163 Traktoren teil, außerdem fanden sich überraschenderweise auch 30 Fahrer von historischen Mopeds („Stanglpuch“) ein. Die größte Gruppe mit dem Namen „Private Fahrzeughistorik Sträussl“ kam aus Haidershofen und reiste mit insgesamt 30 Fahrzeugen an. Stark vertreten waren auch der Oldtimerclub Strengberg und die Traktorfreunde Strengberg. Zu bestaunen war neben den Oldtimern auch der vom Traktorpulling bekannte „Morpheus“ (2.800 PS), mit dem Wolfgang Grafetsberger junior bereits bis jetzt zehnmal den Staatsmeistertitel errang.

Johann Schneider aus Strengberg war mit dem ältesten Traktor, einem Fordson Baujahr 1929, unterwegs. Foto: privat

Am Sonntag wurde dann von Pfarrer Helmut Prader und Geistlichem Rat Johannes Pölzl eine Feldmesse zelebriert, in deren Rahmen das neue Notstromaggregat „Stroma 40 KVA“ feierlich gesegnet wurde.