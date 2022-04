Angebot für Hunde in St. Valentin erweitert

Werbung

Im gesamten Gemeindegebiet von St. Valentin besteht Leinenpflicht. Deshalb möchten Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter den Hundehaltern in der Stadt eine Möglichkeit bieten, ihre Hunde auch frei laufen zu lassen. Eingezäunte Hundefreilaufzonen bieten dazu die perfekte Gelegenheit. Deshalb wurde nun neben der bereits seit dem Jahr 2018 bestehenden Hundefreilaufzone beim Gemeindebiotop eine zweite Freilaufzone eröffnet.

„Wir müssen den Grund der ÖBB am Rand der Park&Ride-Anlage beim Bahnhof pflegen. Den nutzen wir jetzt für eine weitere Hundefreilaufzone“, erklärt Bogenreiter. Auf dem rund 400 Quadratmeter großen Areal wurden bereits Bäume gesetzt und vergangene Woche auch Bänke aufgestellt. „Mich haben immer wieder Leute angesprochen, dass wir auch in diesem Teil der Stadt eine Hundefreilaufzone brauchen“, erklärt Bogenreiter, warum man sich für eine Erweiterung des Angebots entschieden hat. Von den rund 400 Hundebesitzern in der Stadt werden die beiden Freilaufzonen bereits gut frequentiert.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.