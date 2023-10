In Kunst Baden

Entdecken Sie das weltweit einzige Kunstmuseum in einem ehemaligen Badehaus! Das Arnulf Rainer Museum vereint das architektonische Juwel des ehemaligen „Frauenbades“ mit der Kunst des weltweit anerkannten Malers Arnulf Rainer.

Wo einst im wohltuenden Schwefelwasser gebadet wurde, begeistert heute zeitgenössische Kunst in den ehemaligen Badebecken und Umkleidekabinen Besucher aus aller Welt. Aus einem Tempel der Gesundheit wurde hier im Laufe der Zeit ein Tempel der Kunst. Nirgendwo sonst in der Kurstadt Baden kann man dem Flair der Kurkultur anno dazumal so nachempfinden wie an diesem besonderen Ort. Ein kostenloser AUDIO GUIDE führt die Besucher durch das Museum und erzählt mehr über berühmte Badegäste und die klassizistische Architektur des Hauses.

Unser buntes Kunstvermittlungsprogramm lädt alle Altersgruppen ein, diesen außergewöhnlichen Ort für sich zu entdecken:

Art Breakfast.

Brunch & Führung Ein Genuss für alle Sinne! Beginnen Sie Ihren Sonntagmorgen mit einem ausgiebigen Brunch im Cafehaus Herwig Gasser. Anschließend erwartet Sie eine exklusive Führung durch das Arnulf Rainer Museum.

Just Draw.

Zeichenkurs für Erwachsene Unser Kurs ist perfekt für alle, die sich für das Zeichnen begeistern, ganz gleich ob Anfänger oder erfahrene Künstler. Jeder Termin widmet sich einem neuen Thema, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf

Mallabor Kids.

Offenes Atelier für Kinder Nach Lust und Laune kritzeln wir auf tollen Materialien, mischen Farben und lassen Farbbahnen fließen. Wir probieren neue Mal- und Zeichentechniken aus und erschaffen unsere eigenen Kunstwerke.

Familiensonntag.

Einmal im Monat laden wir Kinder und Eltern ein, gemeinsam das Museum zu entdecken und im Anschluss in unserem Kunstatelier kreativ zu werden.

Aktuelle Ausstellung: DUETTE DUELLE bis 11.2.2024

Kontakt:

Öffnungszeiten Museum: Dienstag bis Sonntag von 10-17 Uhr Überblicksführungen: jeden Sonntag und Feiertag um 15 Uhr ohne Voranmeldung Arnulf Rainer Museum.

Josefsplatz 5

2500 Baden

www.arnulf-rainer-museum.at