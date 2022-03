Wir elektrisieren die Welt

Wir bieten eine fachlich fundierte Ausbildung in einem unterstützenden Team mit individueller Förderung. Auf Wunsch fördern wir die weitere Ausbildung bis zur Matura. Nach dem Lehrabschluss garantieren wir eine Weiterbeschäftigung in den Bereichen Instandhaltung oder Produktion.

ASTA fertigt hochwertiges isoliertes Wickelmaterial aus Kupfer für den Elektromaschinenbau im Hochenergiebereich, sogenannte Drillleiter für Transformatoren, und Roebelstäbe für Generatoren. In diesen Bereichen nimmt ASTA weltweit eine Spitzenstellung ein. An fünf Standorten in Österreich, Bosnien, Indien, China und Brasilien wird Flach- und Runddraht in einer vom Kunden vorgegebenen Größe auf Hundertstel Millimeter genau geformt, mit Speziallack, Papier oder Netzband isoliert und zu Bündelleitern verarbeitet.

Qualität, Innovation und Know-how sind die wichtigsten Fundamente für eine langfristige erfolgreiche Konzernstrategie.