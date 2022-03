Wandern, Römer & Kängurus: Das bietet der Süden in NÖ!

Römerstadt Carnuntum:

Rechtzeitig zum Frühlingsanfang öffnet die Römerstadt Carnuntum im Bezirk Bruck an der Leitha ihre Tore. Geöffnet ist sieben Tage die Woche, dazu gibt es zahlreiche Extra-Highlights: Etwa der „Gladiatorentag“ am 26. Mai oder das Kinderfest am 18. und 19. Juni. Am 30. Juli, 6. August, 20. August und 27. August wird es mit „Gaumenfreuden“ kulinarisch in der alten Römerstadt. Infos: www.carnuntum.at

Foto: zVg

Erlebnisarena St. Corona:

In der Erlebnisarena St. Corona am Wechsel im Bezirk Neunkirchen erleben Kinder, Junggebliebene und Hobby-Sportler einen unvergesslichen Tag in der freien Natur. Von Balancieren und Klettern, Sommerrodeln und Mountainbiken über Stand Up Paddeln und Wandern ist alles dabei. Infos: www.erlebnisarena.at

Kängurufarm am Harzberg:

Einen Ausflug zur Schutzhütte am Harzberg mit der Kängurufarm im Bezirk Baden ist allemal wert. Neben dem gemütlichen Ambiente einer Schutzhütte und der großartigen Aussicht über das Wiener Becken von der Terrasse im Hirter Biergarten gibt es zahlreiche vegetarische Speisen. Die Kängurufarm, u.a. mit einer Aufzuchtstation für die vom Aussterben bedrohten Parma-Kängurus, ist frei zugänglich.

Wandern in der Buckligen Welt:

Das Wandernetz der Buckligen Welt im Bezirk Wiener Neustadt bietet viele Möglichkeiten, den Hutwisch und die Aussichtswarte zu erreichen. Wanderer kommen von Bad Schönau oder Kirchschlag auf schönen Routen zum Gipfel. Für einen Ausflug oder eine Familien-Wanderung mit Kindern befindet sich der ideale Ausgangspunkt in Hochneukirchen. Seit mehr als 100 Jahren gibt es die Aussichtswarte am Hutwisch auf 896 m Seehöhe, um auch am bewaldeten Gipfel die herrliche Fernsicht zu genießen. Der heutige Turm wurde 1978 errichtet, ist 22 Meter hoch und jederzeit frei zugänglich. Infos: www.buckligewelt.info/hutwisch-wandern-am-dach-der-welt

Alpaka- und Lamawanderungen: Ein außergewöhnliches Erlebnis wird in Mödling angeboten. Karina Pöschl wandert mit Alpakas und Lamas zum Eichkogel. Ausgangspunkt ist in der Nähe des Panorama Restaurant Mödling. Angeboten wird ein tiergestütztes, pädagogisch wertvolles für 1,5 Stunden Programm, bei dem die Wanderer alles Wissenswerte zu den Tieren erfahren. Picknick möglich. Infos: www.lamawanderung.at

Besuch im Weingut Thallern:

Das Erlebnis beim Besuch der Vinothek im Freigut Thallern beginnt bereits bei der Anfahrt. Kaum einen Kilometer von der Bundesstraße 50 bei Guntramsdorf geht es durch ein Viadukt und Sie tauchen in eine andere Welt ein. Selbst Besucher, die schon oft hier waren staunen über diese einzigartige Anlage.Die Vinothek befindet sich im Zentrum des zweitältesten Weingutes in Österreich. Im 12. Jahrhundert wurde das Gut dem Zisterzienserorden übergeben. Seit dem 18. Oktober 1141 wird hier ohne Unterbrechung Wein produziert. Die besten Weine aus 60 Weingütern der Thermenregion gibt es hier zu verkosten.

Foto: zVg

1. Wiener Wasserleitungswanderweg:

Eine Wandertour von Thermalbad Bad Vöslau bis Mödling Friedhof Tor 2. 1998 wurde dieser Weg direkt an der Leitungstrasse zum 125-jährigen Jubiläum der I. Wiener Hochquellenleitung angelegt. Alljährlich findet hier im September die traditionelle Genussmeile statt, mit direkter Weinverkostung im Weingarten. Der Wanderweg bietet zahlreiche Einkehrmöglichkeiten an.

Städteausflug nach Wiener Neustadt:

Die größte Stadt im Süden Niederösterreichs bietet zahlreiche Shoppingmöglichkeiten, vor allem in der Innenstadt. Dazu gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie etwa den Dom, die Militärakademie oder die Kasematten samt Stadtpark. Für einen ausgewogenen Spaziergang für Jung und Alt eignet sich der Akademiepark, die grüne Lunge Wiener Neustadts, perfekt.