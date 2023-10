Das perfekte Dirndl für die Herbstzeit finden

Passt ein Dirndl in einem Dirndl zu einem Motorrad? Warum nicht? Nur fahren sollte man nicht in Tracht, sondern ‚gscheit‘ angezogen. In der Freizeit – von der in der trachtigen Hochsaison wenig vorhanden ist – fährt die Dirndl-Resi lieber Motorrad, als dass sie vom Traktor abgeholt wird.

Überhaupt ist der Herbst nicht nur eine Jahreszeit, in der man für die Ernte danken sollte, sondern auch eine herrliche, in der man die Hitze des Sommers abschütteln und hinter sich lassen kann. Wenn die kühlen Abende da sind, dann finden die Dirndl noch bald einmal ein passendes Jäckchen, um sich zu wärmen. Die Burschen jedoch, die stehen oftmals ohne wärmende Schicht da, die das draußen sitzen bleiben erleichtert.

„Dirndl-Resi“ Therese Witzmann-Merian mit ihrem Ehemann Christian Witzmann. Gemeinsam gehen sie immer wieder auf „Dirndl-Jagd“ und suchen nach besonders schöner Trachtenmode Foto: NOEN

Die Dirndl-Resi hat in ihrem Geschäft in Bad Vöslau nebst Lederhosen für Männer auch eine Vielzahl an Trachten-Sakkos und -Gilets im Angebot. Aber für die kalte Jahreszeit eignet sich einer ihrer Original Schladminger, DER Trachten-Janker Österreichs, den es übrigens auch für Frauen gibt. Und selbst zu einer Jeans sieht dieses Kleidungsstück auch sehr lässig aus. Sie sind zwar schwer und etwas „bockig“, aber im Dirndl Secondhand Shop & Verleih kann man aus fast 100 Jacken (Gr. 34 bis 60) wählen und bequem anprobieren.

Anprobieren ist ein gutes Stichwort. Vor allem Dirndl sollte man anprobieren. Sie im Internet zu kaufen, kommt oftmals nicht gut. Ein Dirndl muss „sitzen“, dann „steht“ es. Zu den Lieblingsgeschichten der Dirndl-Resi gehört diejenige, als eine etwas verschupfte Dame – man sagt auch im Volksmund Mauerblümchen – zu ihr in den Shop kam und verdrossen meinte: „Mein Mann will, dass ich ein Dirndl kaufe.“ Wir haben dann in ihrer Lieblingsfarbe eines gefunden, das sehr gut zu ihr passte. Und sie zog es nicht mehr aus. Sie blieb noch eine Stunde im Geschäft und schaute sich um, während die Dirndl-Resi weitere Kundschaft bediente. Als diese dann gegangen war, hörte sie, wie das zu einer prachtvollen Blume aufgegangene Mauerblümchen vor dem Spiegel stehend zu sich selbst sagte: „Ich habe gar nicht gewusst, dass ich hübsch sein kann.“

Einmal kam eine Kundin, 1,84 m groß, Konfektionsgröße 52, keinen Popo, keine Taille, keine Oberweite. Sie nannte sich selbst eine lebende Litfaßsäule. Der Dresscode der Firmenfeier war Tracht. Und der Chef wollte keine Frau in der Lederhose sehen. Was tun? In einem Secondhand Geschäft kommen viele verschiedene Schnitte zusammen. Und einer passte. Und das Dirndl war sogar in ihrer Lieblingsfarbe.

Dirndl-Geschichten. Es gibt viele. Und wenn im Geschäft nicht zu viel los ist, dann besteht die Zeit, um sich auszutauschen und den Alltag kurz auszublenden. Plaudern geht gut, solange die Kraft dazu bleibt, denn Dirndl anprobieren ist ein Kraftakt sondergleichen, egal ob für zarte Frauen oder etwas stärkere. Alle sind willkommen! Ein Versuch ist es wert. Vielleicht kommt es ja zum „Dirndl-Blick“, dem strahlenden Lächeln, wenn das Dirndl sich im Dirndl gefällt..