Fleisch aus der Region

Seit der Gründung im Jahr 1964 befindet sich die Fleischerei in Familienhand und verwöhnt Kunden mit besten Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung. Das große Sortiment an Fleisch- und Wurstspezialitäten erstreckt sich von A wie Aufschnitt bis Z wie Zwiebelstreichwurst.

Besonders bekannt sind die Schinken und Bratwürste der Fleischerei sowie die mehrfach ausgezeichnete Blutwurst, die mit viel Liebe und größter Sorgfalt hergestellt wird.

Um den Kunden immer beste Qualität und somit besten Geschmack garantieren zu können, bezieht die Fleischerei Steiner die Rohstoffe ausschließlich von ausgesuchten Lieferanten aus der Region. „Unsere Schweine stammen sogar von Landwirten, die wir persönlich kennen“, erklären die Fleisch-Profis.

Catering, heiße Theke, Grillspezialitäten

Ergänzt wird das umfangreiche Sortiment an verschiedenen Fleisch- und Wurstspezialitäten durch einen Party- und Spanferkelservice, Grillideen und Mittagsmenüs. Außerdem wird hochwertige Tiernahrung angeboten. Gerne wird vor Ort in der Fleischerei beraten. „In unserer Fleischerei in Sollenau finden Sie für jeden Anlass das Richtige, kommen Sie einfach vorbei,“ so das Team.