Ein Gasthaus mit Tradition

Der Familienbetrieb des Hotels und Gasthofes Hubertushof Fromwald wird bereits in der dritten Generation von der Familie Fromwald geführt. „Wir waren ein Einkehrgasthaus und haben das mit Tradition weitergeführt“, erzählt Hans Fromwald. Die Zimmer-Vermietung habe sich im Laufe der Zeit entwickelt, „Sportveranstaltungen wie zum Beispiel Reitturniere und die Nähe zu Wiener Neustadt, wo viele Geschäftsreisende zu Besuch sind, bringen uns Gäste.“

Aber auch der Tagestourismus nehme zu, „viele kommen zum Beispiel für einen Tag ins Bad, gehen am Abend zum Heurigen und bleiben dann spontan eine Nacht oder auch zwei bei uns, weil sie draufkommen, wie schön es in Bad Fischau-Brunn ist“, so Fromwald.

Für eine Übernachtung zur Auswahl stehen einerseits die traditionellen Zimmer über dem Gasthof und andererseits auch zwölf neu eingerichtete hochwertige Superiorzimmer im Neubau. Diese sind barrierefrei und mit einem Lift erreichbar. Im Kaffeehaus erwartet die Gäste dann ein Frühstücksbuffet.

Saal mit Ausstattung für Seminare und Co.

Der große Saal – Veranstaltungsort für viele Aktivitäten in der Gemeinde, von Bällen über Konzerte bis hin zu Vorträgen – wurde 2015 komplett modernisiert und klimatisiert und bietet jetzt auch beste Bedingungen für Seminare und Workshops. Natürlich kann er auch für Hochzeiten und große Familienfeiern genutzt werden, immerhin bietet der Saal Platz für bis zu 220 Gäste.

Kulinarisch setzt die Familie Fromwald seit jeher auf regionale und saisonale Produkte. „Wir haben hier in Bad Fischau-Brunn viele Produzenten vor Ort und als Wildannahmestelle auch laufend Zugriff auf bestes Wildfleisch“, so Fromwald. Damit sind frische Wildgerichte ein fixer Bestandteil der Speisekarte im Hubertushof.

Schmankerl a la carte und vier Menüs

Auf der finden sich aber natürlich auch viele Schmankerl der traditionellen österreichischen Küche, und auch alle Fans von vegetarischer oder veganer Küche kommen auf ihre Kosten. Wochentags gibt es vier verschiedene Mittagsmenüs zur Auswahl und auf der Kaffeehausterrasse und im Gastgarten kann man sich die Köstlichkeiten aus der Küche auch bald wieder im Freien schmecken lassen.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 bis 22 Uhr, Freitag und Sonntag von 8 bis 17 Uhr, samstags wird für Veranstaltungen geöffnet. Frühstück gibt es täglich von 8 bis 11 Uhr und das nicht nur für die Übernachtungsgäste.

Reservierungen unter 02639/2209 oder hubertushof@fromwald.com.

www.hubertushof-fromwald.at