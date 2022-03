Ein Stück Frankreich genießen

Wer würde nicht gerne manchmal zumindest kulinarisch einen spontanen Abstecher ins Ausland machen? Für alle frankophilen Menschen gibt es eine Anlaufstelle für Champagner, Wein und Spezialitäten der „Grand Nation“: „Laroche - Die Genusswelt Frankreichs“ hat sich als Importeur und Vertrieb von französischen Weinen und Spirituosen sowie durch die Zusammenarbeit mit kleinen, ausgesuchten Winzerbetrieben, die traditionell arbeiten, sowohl in Österreich als auch in anderen Ländern einen Namen gemacht.

Hinter der Firma Laroche steht Louis-Pierre Laroche, der 2003 mit dem Vertrieb von Weinen aus Bordeaux begonnen hat. In seinem Wein-Lager in Markt Piesting finden sich heute rund 15.000 Flaschen mit edelstem Inhalt von rund 500 Produzenten, vom Champagner über Wein bis zu Spirituosen wie Cognac, Armagnac und Co.

Seit 2011 gibt es in der Genusswelt auch kulinarische Spezialitäten aus Frankreich. Das Angebot erstreckt sich von feinen Ölen und Essig-Sorten über Marmeladen, Sirupe bis hin zu Wurst- und Fischspezialitäten.

Beim „Französischen Heurigen“, der mehrmals pro Jahr in Markt Piesting stattfindet, können Gourmets die Weine und Spezialitäten von Laroche in den neu eingerichteten Gäste- und Verkostungsräumen kennenlernen.

Infos & Online-Shop:

www.lavinothequelaroche.com