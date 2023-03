Therme statt Ferne

Wir arbeiten, wo andere Urlaub machen! Wir, das sind rund 170 MitarbeiterInnen aus 19 Nationen, darunter fünf bis acht Lehrlinge. Wir sind täglich um unsere nationalen und internationalen Gäste bemüht. In der Therme, im Hotel, in den Restaurants, im Spa – und hinter den Kulissen, in unserer Technik, im Housekeeping, in den Gartenanlagen.

Viele langjährige Wegbegleiter, starke Persönlichkeiten und zahlreiche KollegInnen aus der nahen Umgebung bilden ein vielfältiges Team.

Ob Lehrling, Quereinsteiger/in oder ausgebildete Fachkraft – in unserem Betrieb ist jede/r lernwillige und motivierte Mitarbeiter/in willkommen!

Lernen wir uns kennen!

Wir sind stets auf der Suche nach ambitionierten MitarbeiterInnen, die uns in Vollzeit, in Teilzeit oder in der Haupt- und Nebensaison unterstützen. Planen Sie Ihre Zukunft bei uns – im Hotel, in der Therme, im Spa – in Österreichs einziger Erwachsenentherme in Bad Erlach.

Kommen Sie in unser Team: Restaurant – Küche – Housekeeping/Etage – Hotel- und Thermenrezeption – Massage & Kosmetik – Bade- und Saunameister oder in der Garten- und Haustechnik.

Lehrlinge werden in der Küche und im Service und – neu – als Mechatroniker/in aufgenommen.

Jetzt online bewerben: www.linsbergasia.at