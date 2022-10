Tüll, Spitze & Glitter

Das Modehaus Hilde & Hilde in Pinggau ist das Traditionsunternehmen im Dreiländereck Niederösterreich, Burgenland und Steiermark, wenn es um Top-Mode für die ganze Hochzeitsgesellschaft geht. Für die Saison 2023 sind die neuesten Kollektionen für Braut und Bräutigam bereits eingetroffen. Der Saisonstart ist also voll im Gange. Der Trend bei der Braut mit viel Tüll, Glitter und Spitze hält weiter an, auch schlichtere und Boho-Kleider sind beliebt.

Der Bräutigam trägt gerne Anzüge in blau – hellblau, hellgrau und Grüntöne sind im Trend. Natürlich finden Beistand, Brautmutter, Brautvater, Oma, Opa und Enkerl auch ihr Lieblingsteil. Hilde & Hilde deckt hier alle Wünsche in ihrem großen und vielfältigen Sortiment ab. Persönliche Beratung und das spezielle Änderungsservice sind letztlich der Punkt aufs i beim Einkaufserlebnis, denn damit kann auch kein Internet mithalten.

Foto: zVg