100 „Goldene“ und ein päpstlicher Segen

Angefangen hat alles mit dem Akkordeon-Spielen mit neun Jahren, aus dem wurden Klavier und Keyboard bis hin zu unzähligen Auftritten mit der Tanzmusikgruppe „Bunnies“. Heute ist Christian Zierhofer (55) einer der Großen in der Welt des Schlagers und der Volksmusik. Davon zeugen mehr als 400 von ihm komponierte Schlagertitel und Signations und rund 100 Goldene Schallplatten in seinem Studio in Wiener Neustadt. Dass sich Christian Zierhofer nach einer Zeit als Musik- und Deutschlehrer im Jahr 2000 als Arrangeur, Komponist und Produzent selbstständig machte, lag unter anderem an „vielen Kontakten zu Plattenfirmen und Interpreten, unter den ersten waren Mandy von den Bambis und Horst Chmela“.

Schriftrolle mitn Segen vom Papst

Er eröffnete sein eigenes Tonstudio, es folgten Produktionen mit vielen Stars der Schlager und Volksmusikszene – von Marc Pircher bis Jazz Gitti, von „Die Seer“ bis zu Andy Borg, von den „Nockis“ bis hin zu Joesi Prokopetz. „Ein Highlight war mit Karel Gott einen Song produzieren zu dürfen“, erinnert sich der Neustädter. „Er war zu diesem Zeitpunkt zwar nicht mehr der Jüngste, aber die Stimme klang noch überraschend frisch und unberührt – fast wie zu Biene Majas Zeiten.“

Dreimal hat Zierhofer den „Grand Prix der Volksmusik“ als Arrangeur gewonnen, viele Auszeichnungen sind in seinem Haus zu sehen. Eine seiner liebsten ist übrigens ein „Apostolischer Segen“ – die Urkunde hängt im Studio. „Der indonesische ‚Padre Marco‘ hat bei mir einige Lieder aufgenommen und wurde danach als Übersetzer direkt in den Vatikan berufen – statt der Gage habe ich dann eine Schriftrolle mit Segen von Papst Benedikt persönlich bekommen.“

„Das Dabeisein bei so einer internationalen Show war einzigartig!“

Christian Zierhofer über den Songcontest

Sein Highlight war aber die Teilnahme am Eurovision Song Contest mit der Schweizerin Francine Jordi (22. Platz), wo er als Produzent und als Chorist auf der Bühne war. „Das Dabeisein bei so einer internationalen Show war einzigartig, ebenso wie die anschließende Tournee durch die Schweiz mit Francine.“

Selbst auf der Bühne steht der Familienvater selten. Er war zuletzt beim „Symphonic Rock“ am Wiener Neustädter Hauptplatz dabei und tritt auch mit ehemaligen Schulkollegen auf. Wenn Zeit bleibt, mittlerweile gibt es einen Musikverlag und ein Label in seinem Haus, die Frau Tanja leitet, schreibt er an einem Buch mit Schlagergeschichten, worin er seine Erlebnisse wird.