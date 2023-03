Natur für die Familie

Der Naturpark Sparbach in Hinterbrühl bei Mödling wurde 1962 eröffnet und ist damit der älteste Naturpark in ganz Österreich. Ob bei einem Familienausflug oder als Ziel für wunderschöne Wanderungen, ein Ausflug in den Naturpark Sparbach bietet unvergessliche Naturerlebnisse. Bei einem Streifzug im ursprünglich als Landschaftspark gestalteten Areal, kann man in malerischer Umgebung romantische Plätze und sagenumwobene Ruinen entdecken. Mit etwas Glück treffen Sie auf die frei umherstreifende Wildschweine, welche in Gruppen durch den Naturpark ziehen und dabei den Boden nach Fressbarem durchwühlen.

Frei nach dem Motto „Staunen, Entdecken, Beobachten“ fügen sich Elemente wie die Galerie der Wildtiere, die Mühle am Lenauteich oder das interaktive Naturparkhaus in die natürliche Umgebung ein und vermitteln Wissenswertes über die Bewohner des Waldes. Viele Besucher lassen sich auch von den mächtigen Baumriesen beeindrucken, einige von ihnen sind schon über 250 Jahre alt und blicken auf eine lange Geschichte zurück.

Wildschweine streifen durch den Naturpark. Foto: zVg

Die kleinen Gäste fühlen sich beim Kleintiergehege – bei Schafen, Ziegen und unserer Eselfamilie besonders wohl. Ein weiteres Highlight für Kinder ist der vielseitige Abenteuerspielplatz mit eigenem Wasser- und Sandspielbereich. Einfach ein toller Platz zum Toben und Entdecken (Fuchsbau, Spinnennetz, Baumhaus mit Riesenrutsche, Wasserspielplatz, uvm.).

Das neugestaltete Besucherzentrum empfängt ab 1. April die Naturpark-Besucher. Dort kann man die regionalen Schmankerl genießen, ein wenig rasten, im Naturpark- Shop schmökern oder den Ausflug ausklingen lassen.