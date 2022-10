Ein Traumhaus aus Holz

Stolz auf Holz: Seit 1981 ist die Firma „Otmar Berger Holzbau GesmbH“ eine Topadresse, wenn es um das Thema Holzarbeiten beim Haus geht. Der Schwerpunkt des Betriebes liegt seit mehr als 25 Jahren im Holzhausbau. Die Elemente für Wohn- und Gewerbebau werden am Standort in Pernitz im Piestingtal hergestellt und mittels modernster Technik bearbeitet.

Die Investition in eine Fertigungsanlage für Dach-, Decken- und Wandelemente war 2021 ein großer Schritt für den Familienbetrieb. „Mit unseren Mitarbeitern fertigen wir individuelle Holzhäuser an und legen viel Wert auf den gut überlegten Einsatz der Materialien. Gerne beraten wir unsere Interessenten auch in der ‚Blauen Lagune‘, wo wir 2016 ein eigenes Musterhaus errichtet haben.“

Technisch seien sowohl Holzriegel- als auch Massivholzsystem für Wohnzwecke geeignet, so der Holzbau-Profi, „im Idealfall finden Kunden das zu ihnen passende System, in dem sie auf ihr Bauchgefühl achten.“