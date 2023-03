Das Gold unserer Wälder

Das Handwerk der Pecherei beschreibt das Ernten des Harzes von der Schwarzföhre. Außerdem stellt Familie Rendl aus dem gewonnenen Pech Hausmittel nach alter Tradition her.

Das Handwerk der Pecherei ist seit 2011 immaterielles Kulturerbe der UNESCO in Österreich! Mit Dankbarkeit und Wertschätzung betreibt die Familie Rendl dieses alte Handwerk weiter. Im Laufe der Jahre und Dank vieler alter Bücher und Begegnungen mit noch lebenden Pechern, sammelte sich viel altes Wissen an, das Robert Rendl in Vorträgen, Seminaren und Workshops weitergibt! Auch Busgruppen sind in unserer Pecherhütte recht herzlich Willkommen. Das Hauptprodukt ist sicherlich der Pechbalsam (Pechsalbe) als altes Hausmittel. Aber auch Pechseifen, Brustbalsam, ätherische Öle und andere Produkte werden noch hergestellt.

Pecherei Familie Rendl

Hauptstraße 34

2761 Waidmannsfeld

0664-73796062

www.pecherei-fam-rendl.at