Immer am Kanal entlang

Wer am Wasser radeln, aber Wein trinken möchte, ist am Thermenradweg bestens aufgehoben. Vom Radweg, der Teil des EuroVelo 9 ist und südlich von Wien größtenteils am Wiener Neustädter Kanal bis nach Wiener Neustadt führt, sind die Weinorte der Thermenregion wie Kottingbrunn, Gumpoldskirchen, Pfaffstätten oder Baden mit ihren authentischen Heurigen schnell zu erreichen. Für Abkühlung sorgt wiederum das Wasser: In Baden und Bad Vöslau locken geschichtsträchtige Thermalbäder zu erfrischenden Pausen.

Die Route ist für Genussradler bestens geeignet: Sie ist aussichtsreich und stets angenehm flach.

Dank der Südbahn und der Badner Bahn lassen sich am Thermenradweg auch die An- oder Rückfahrt sehr komfortabel gestalten.

Ehemalige Kaiserresidenz

Herzstück der Route ist die einstige kaiserliche Sommerresidenz Baden. Die Kurstadt hat mit ihren Parks, Villen und Museen viel zu bieten und lässt sich auch mit dem Fahrrad bestens erkunden.

Wer weiter Richtung Süden möchte, kann nach Wiener Neustadt dem EuroVelo9 folgen.

Alle Infos zum Thermenradweg und den Routen unter wienerwald.info/thermenradweg