Wohnen mitten in der Natur

Die Gewog „Arthur Krupp“ Ges.m.b.H. stellt demnächst in der Hochstraße in Neusiedl bei Pernitz, Gemeinde Waidmannsfeld, 20 geförderte Reihenhäuser mit schönen Gärten fertig. Das in Massivbauweise ausgeführte Projekt entspricht allen Anforderungen an modernem Wohnen, die Energieversorgung wird durch eine Photovoltaikanlage unterstützt. Insgesamt stehen 45 Pkw-Stellplätze im Freien zur Verfügung.

Die Reihenhausanlage bietet nicht nur ein hohes Maß an Komfort und Wohnqualität, sondern auch ein Umfeld, das für Ruhe und Erholung steht, denn die Natur befindet sich direkt vor der Haustüre. Trotz der Vorteile des ländlichen Bereichs ist die Infrastruktur in Neusiedl sehr gut: Nahversorger, Ärzte, Kindergärten, Schulen, Banken und vieles mehr sind vorhanden.

Dazu wohnt man mitten in den Gutensteiner Alpen, bekannte Ausflugsziele von der Dürren Wand bis zu den Myrafällen, der Biedermeier-Radweg oder der Festspielort Gutenstein liegen in unmittelbarer Nachbarschaft.

