Der große Check: So machen Sie Ihr Rad fit für die Saison!

Der Frühling ist da, die Radsaison kann beginnen. Doch zuvor sollte man seinen Drahtesel auf Vordermann bringen – oder auf Vordermann bringen lassen. Die NÖN sprach dafür mit Experte Raphael Leitinger, Shopleiter von „L.E.B. Bike & Service“ in Traiskirchen, über die Vorbereitungen.

Das Rad im Winterschlaf: Die Vorbereitungen für die Radsaison beginnen schon im Herbst davor. Vor dem Einwintern sollte das Bike gründlich geputzt werden, „auch die Reifen sollten aufgepumpt werden, damit das Rad nicht auf den Felgen steht – denn sonst kann auch der Mantel Schaden nehmen und brüchig werden“, erklärt Raphael Leitinger.

E-Bikes sollten über den Winter auf keinen Fall im Freien stehen, sondern geschützt, etwa in einer temperierten Garage. „Der Akku sollte vor dem Winter voll aufgeladen werden, der Überwinterungsstandort sollte über 10 Grad betragen“, so der Experte. Bei manchen Modellen kann der Akku ausgebaut und in der Wohnung gelagert werden.

Das Rad im Frühling: Zuerst ist es gut, wenn man sich einen generellen Überblick über den Zustand verschafft. Bremsen, Kette und Reifen prüfen.

Auch kontrollieren, ob alle Reflektoren – vor allem in den Speichen – noch drauf sind, sonst kann das bei einer Verkehrskontrolle teuer werden“, sagt Raphael Leitinger. Er rät, das Fahrrad einmal im Jahr zum Check zu bringen. „Wir bieten hier mehrere Varianten an, wichtig ist, rechtzeitig an einen Termin zu denken.“ Und er gibt zu bedenken: „Wenn man das Rad putzt, ist es wichtig, auch dafür vorgesehene Reinigungsmittel zu verwenden, die das Material nicht angreifen.“

Kinderfahrräder: Auch die sollten überprüft werden. „Viele glauben, dass man da eh nichts machen muss, weil es ja nur ‚ein kleines Fahrrad ist‘. Aber gerade bei Kinderrädern ist Vorsicht geboten, schließlich fahren sie ja damit auch im Straßenverkehr,“ sagt Leitinger.

Oft seien etwa die Lenker verdreht, weil die Räder hingeschmissen werden. Zur Vorsicht rät der Experte beim Kauf von gebrauchten Kinderfahrrädern: „Die sollten vorher unbedingt zum Check, bevor die Kinder damit fahren. Oft sind da beispielsweise die Bremsen nicht mehr in Ordnung.“

Sicherheit: Das betrifft vor allem den Fahrradhelm. Was viele nicht wissen: Einige Hersteller raten nach fünf Jahren zu einem Helmtausch, weil das Material – vor allem der Schaumstoff innen – härter wird. „Auch nach äußeren Schäden, etwa nach einem Sturz, sollte ein neuer Helm gekauft werden.“

Vor allem Kinderhelme sollten von den Erwachsenen regelmäßig auf Schäden kontrolliert werden, weil sie oft ein paar Mal am Tag auf den Boden geschmissen werden und sich der Helm da auch mit der Zeit verformen kann“, rät Raphael Leitinger.