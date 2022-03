Ein Park für alle Sinne

Kaiser Franz II. (I.) (1768-1835), Großvater von Kaiser Franz Joseph I., ließ nicht nur die Franzensburg errichten. Der Schlosspark hat Kaiser Franz sein heutiges Aussehen zu verdanken, von 1798 bis 1835 hat er den Park zu einem englischen Landschaftsgarten ausbauen und erweitern lassen.

Laxenburg war für die Enkel des Kaisers – Franz Joseph I. (1830-1916) und seine Brüder – in der Kinderzeit der häufigste Landaufenthalt. Es wurde daher als erster Aufenthalt nach der Vermählung Franz Josephs mit Elisabeth gewählt. In der Folge führte man auch den jährlichen Landaufenthalt des Kaiserhofes in Laxenburg wieder ein. 1856 brachte Elisabeth in Laxenburg ihre Tochter Gisela zur Welt. Das erste Kind – Sophie – war in Wien geboren. 1858 wurde Kronprinz Rudolf in Laxenburg geboren und getauft.