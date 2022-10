Die schönsten Freizeittipps im Herbst

Das malerische Karstplateau mit zahlreichen urigen Hütten wird bereits seit 1926 von der Rax-Seilbahn erschlossen. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts wurden viele durch duftende Latschenfelder führende Routen und aufregende Steige von den ersten Alpin-Vereinen angelegt.

Angekommen bei der Bergstation mit dem Berggasthof auf 1.546m Seehöhe eröffnet sich beim Wandern auf der Rax ein hochalpines Wegenetz. Die großteils flachen, gut beschilderten Wege ermöglichen Wanderern jedes Niveaus Gipfelglück mit bilderbuchhaftem Panorama. Spuren großer Denker.

Die Talstation in Reichenau an der Rax erreicht man rasch über die Semmering-Schnellstraße oder mit Bahn & Bus über die Südbahn via Wiener Neustadt. Besonders empfehlenswert ist die öffentliche Anreise, welche durch das Sommerfrische-Ticket zu einem günstigen Preis mit der Liftkarte kombiniert wird. Fünf Varianten des Hüttenhüpfens stehen zur Auswahl.

Das Gauermannmuseum in Miesenbach. Foto: Wiener Alpen/Bene Croy

In Miesenbach – nur einen Steinwurf vom Geburtshaus Friedrich Gauermanns entfernt – wurde 1976 in der alten Volksschule das Friedrich Gauermann Museum eröffnet.

Das Herzstück des Museums ist die Dauerausstellung im Erdgeschoß. Sie zeigt eine chronologisch aufgebaute Werkschau des Malers. Jährlich wechselnde Sonderausstellungen greifen bestimmte Themen und Aspekte der Malerei Gauermanns und des Biedermeiers auf. Die Galerie im 1. Stock ist für zeitgenössische Kunst reserviert. Hier finden nicht nur regelmäßig wechselnde Ausstellungen statt, die Galerie ist außerdem auch ein Veranstaltungsort – zum Beispiel für Lesungen und Konzerte.

Für Gruppen bietet das Museum spezielle Tagesangebote an.

Für alle Besitzer der Niederösterreich-Card ist der Eintritt frei, genauere Informationen zu den Preisen und den Veranstaltungen gibt es auf www.gauermannmuseum.at .

Der Radweg Feistritztal ist auch im Herbst eine beliebte Route. Foto: Thomas Bartl

Der Radweg Feistritztal ist einer der Kleinode unter den neuen Radwegen in den Wiener Alpen in Niederösterreich. Mit ca. 18 Kilometern ist er ein kurzer Radweg, hier bleibt aber mehr Zeit zum Genießen der Talidylle an der Feistritz.

Vom EuroVelo9 bei Aspang führt der Radweg eben mit zwei Zwischensteigungen durch Feistritz und Kirchberg nach Otterthal bis kurz vor Trattenbach, wo der Philosoph Ludwig Wittgenstein als Volksschullehrer wirkte. Dort gibt es die Möglichkeit, die Ausstellung „Ludwig Wittgenstein und Trattenbach“ zu besuchen.

Der Henker (Sebastian Buchner) führt durch Wiener Neustadt. Foto: busyshutters

Bis weit nach dem Mittelalter zählte der Henker zu den Vertretern der sogenannten „verfemten“ Berufe. War er Teil der Gemeinschaft? Er durfte kein städtisches Amt ausüben und blieb durch strenge Vorschriften von der übrigen Gesellschaft getrennt. Trotzdem war er durch die Vollziehung der Leibstrafen ein wichtiger und gefürchteter Teil des Rechtssystems.

Tauchen Sie mit Sebastian Buchner, diesmal im Gewand eines spätmittelalterlichen Henkers, in die Atmosphäre einer Gerichtsbarkeit ein, die in unsere Stadt für Jahrhunderte ausgeübt wurde.

Die Führungen (Erwachsene 14 Euro, Kinder 9 Euro) dauern rund 90 Minuten, Karten gibt es unter anderem im Museum St. Peter an der Sperr oder in den Kasematten.