Konzerte, Fotos, Theater und Straßenkunst

Straßenkunstfestival in Wiener Neustadt: Am 19. und 20. Mai lädt die Stadt Wiener Neustadt zum sechsten „Straßenkunstfestival“ in der Innenstadt. Dabei werden Künstler aus zwölf Nationen und heimische Acts Akrobatik, Pantomime und Feuer-Tänze zeigen. Durch den direkten Kontakt zwischen Akteuren und Publikum entsteht eine einzigartige Stimmung in der Stadt. Der Eintritt ist frei, die Auftretenden sammeln unter den Besuchern Geld ein.

Konzertreihe Weinkulinarik in Gumpoldskirchen: Von 9. bis 24. Juni wird im Schloss Gumpoldskirchen groß aufgespielt. Im Rahmen Konzertreihe Weinkulinarik treten die Schick Sisters (9. Juni), Matthias Schorn & Chrisoph Gigler (10. Juni), die Strottern (16. Juni), das Wiener Glacisensemble (17. Juni), Art of Brass Vienna (23. Juni), Landflucht (24. Juni) und die Presshouse Family (25. Juni) auf.

Festspiele Reichenau: Die Festspiele Reichenau eröffnen heuer ihr Programm mit Nestroys „Einen Jux will er sich machen“. Vom 1. Juli bis zum 6. August stehen außerdem Molières „Tartuffe“, Werner Schwabs „Die Präsidentinnen“ und Joseph Roths „Die Kapuzinergruft“ auf dem Programm.

„Von Kopf bis Fuß“-Ausstellung in Wiener Neustadt: Samstag, dem 25. März, lädt das Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt zu einer neuen Wanderausstellung des ZOOM Kindermuseums Wien für die ganze Familie. Unter dem Titel „Von Kopf bis Fuß“ sollen sich Kinder an 13 Stationen mit dem Thema Körperbewusstsein und Gesundheit auseinandersetzen. Da wird am Mikroskop das eigene Haar untersucht, ein Skelett zusammengebaut oder die Organe im Körper angeordnet.

Herzstück der Ausstellung ist ein begehbarer Verdauungstrakt. Die Ausstellung ist bis 30. Juli jeweils Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Tickets sind vor Ort im Museum St. Peter an der Sperr erhältlich.

Photofestival in Baden: Die besten Fotografen der Welt zeigen faszinierende Bilderwelten in einer Open Air-Galerie von sieben Kilometern Länge, in der Gartenkunst und Fotokunst verschmelzen. Ab 15. Juni, stellt „ORIENT!“ Fotografen aus dem Iran, Afghanistan und Pakistan in den Mittelpunkt. Insgesamt sind rund 1.500 Fotografien zu sehen. Der Eintritt ist frei.