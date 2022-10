„Das Paar muss die Hochzeit genießen!“

Wie lange sollte man im Vorfeld mit den Planungen für eine Hochzeit beginnen?

Uschi Habicher: Wenn man es in Eigenregie ohne Hochzeitsplaner macht, sollte man schon ein dreiviertel Jahr bis Jahr einrechnen. Es kann dauern, bis man Dienstleister wie Musiker oder Fotograf beisammen hat, bis das Hochzeitskleid geliefert wird, kann es auch sechs bis acht Monate dauern. Mit einem Hochzeitsplaner geht es auch in zwei Monaten. Wenn das Brautpaar wirklich fokussiert ist, traue ich mir zu, auch in 14 Tagen eine Hochzeit zu organisieren.

Die schwierigste Entscheidung: Wen setzt man auf die Hochzeitsliste?

Uschi Habicher: Viele lassen sich leider von den Eltern beeinflussen. Aber entscheidend ist, wer für das Brautpaar wichtig ist und wer ihnen nahe steht. Erst danach sollte man den Kreis erweitern.

Was ist für das Paar am Tag der Hochzeit selbst wichtig?

Uschi Habicher: Viele machen aus der Hochzeit ein Event, vergessen dabei aber auf sich selbst. Man sollte sich selbst aber auch etwas gönnen, etwas, was die Hochzeit zu einem besonderen Erlebnis für das Brautpaar macht. Ich hatte schon ausgefallene Wünsche wie einen Fallschirmsprung vor der Hochzeit, aber auch einfache und verständliche Wünsche – etwa, dass die geschiedenen Eltern friedlich am Foto nebeneinanderstehen.

Wie wähle ich den Fotograf aus?

Uschi Habicher: Es gibt teure Fotografen, die schlechte Fotos machen, billige, die gute Fotos machen und umgekehrt. Ich würde mir vom Fotografen von einer Hochzeit eine ganze Bilderserie zeigen lassen, nicht nur ein oder zwei Fotos. Dann kann man sein Können besser abschätzen. Mann muss sich aber vorher auch überlegen, was man will: Den ganzen Tag auf Bild festhalten oder reichen einem auch ein, zwei schöne Fotos, die man sich nachher ins Wohnzimmer hängt.

Noch ein letzter Tipp für den Hochzeitstag?

Uschi Habicher: Man sollte nie auf eine Begleitung für den Hochzeitstag vergessen. Nicht immer sind Mutter, Geschwister oder Freunde geeignet, weil der Tag schnell in Stress ausarten kann. Da ist man mit einem Hochzeitsplaner besser dran. Am wichtigsten ist, dass das Brautpaar den Tag genießen kann!