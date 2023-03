Mit dem Rad durch den Süden in NÖ

Der „EuroVelo 9“ eignet sich im Süden Niederösterreichs perfekt für eine ausgedehnte Radtour – vor allem im Frühling, wenn sich die Temperaturen noch in Grenzen halten.

Der Abschnitt „Mönichkirchen – Wiener Neustadt“ wird begleitet von Wiesen und Feldern. Stets im Blick: der Wiener Alpenbogen. Ein sanft ansteigender Radweg durch die Bucklige Welt bis nach Mönichkirchen.

Der Abschnitt des „EuroVelo 9“, der durch die Wiener Alpen führt, ist zwar nur knapp 50 Kilometer lang, lässt aber erahnen, welch wunderschöne Landschaften diese Radroute verbindet. Am Fuße der Buckligen Welt führt diese Route von der Ebene in die alpine Landschaft des Wechselgebiets.

Am Tor zum Wiener Alpenbogen beginnt der Abschnitt des „EuroVelo 9“ und lenkt den Blick des Besuchers auf die unterschiedlichen Höhenformen, vergleichbar mit dem großen Alpenbogen.

Radeln im „Heurigenrevier“

Dazu gibt es den „Thermenradweg“ zwischen Wien und Wiener Neustadt: Für Radler mit Sinn für Genuss ist die Thermenregion ein verlockendes Revier, erschließt doch der Thermenradweg das legendäre Weinland auf denkbar komfortable Weise. Auf ebenen Wegen geht es vom Stadtrand von Wien (Vorarlberger Allee) über Vösendorf, über eine gut asphaltierte Strecke Richtung Laxenburg, weiter durch die sonnenverwöhnte Thermenregion.

Der Thermenradweg verläuft nun über eine weite Strecke neben dem Wiener Neustädter Kanal an Pfaffstätten vorbei, bis nach Wiener Neustadt und weiter bis nach Kleinwolkersdorf. Immer im Blick: Die sanften Hügel am südöstlichen Rand des Wienerwalds, auf welchen der Wein so gut gedeiht.

Die Thermenregion ist ein ganz vorzügliches Heurigenrevier. Die Route ist aussichtsreich und doch angenehm flach. Das abwechslungsreiche Radvergnügen kann durch eine vorbildliche Bahnanbindung sehr individuell gestaltet werden.

Vom Schwarzatal und Wechselland

Weitere Tipps für ausgedehnte Touren in den Wiener Alpen: Die Schwarzatal Radroute führt durch das Steinfeld und entlang des riesigen Föhrenwaldes bis an die Rax. Am Zöbernbach-Radweg geht es gemütlich durch die Zöberner Au in die Bucklige Welt. Entlang des Baches führt auch der Feistritztal-Radweg im Wechselland.

Alle Infos zu Radtouren im Süden Niederösterreichs gibt es auf www.wieneralpen.at.