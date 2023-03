Eine Hochzeit im Frühling zu feiern bietet einige Vorteile für Brautpaar und Hochzeitsgäste. Im Sommer ist es oft meist schon sehr heiß und so bietet eine Frühlingshochzeit angenehmere Bedingungen.

Bei Sonnenschein kann draußen gefeiert werden und die ersten Frühlingsblumen sind eine traumhafte Kulisse für Hochzeitsbilder. Die Vielfalt der Natur und das Aufblühen der Blumen kann in das Konzept der Hochzeitsdekoration miteinfließen. Zarte Farben in Pastelltönen, Blumensträuße und romantische Dekoration ist im Frühling von Bedeutung.

Im Frühling gibt es eine Vielzahl toller Locations. Besondere Locations wären eine Hochzeit am See, eine Hochzeit in der Scheune oder eine Hochzeit nahe einer bunten Blumenwiese. Hochzeitsfotos können im Frühling in blühender und bunter Umgebung herausstrahlen, denn Hochzeitsbilder unter Kirschblüten oder Apfelblüten sind nur einige wenige Wochen im Jahr möglich. Hyazinthen, Tulpen und Maiglöckchen können in den Brautstrauß eingearbeitet werden.