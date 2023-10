Wandern im Herbst

Wenn der Sommer zu Ende geht, dann werden nicht nur die Temperaturen kühler, auch die Natur wechselt ihre Farben. Um diesen Wandel der Jahreszeiten bestens verfolgen zu können, haben wir hier die fünf schönsten Wandergebiete der Wiener Alpen für Sie zusammengefasst:

Bucklige Welt

In der Buckligen Welt lockt ein Weitwanderweg in die bunt gefärbten Mischwälder: der Rosalia Rundwanderweg. Der Weg, welcher in mehreren Etappen zu bewandern ist, bindet Wiener Neustadt ein. So wie übrigens auch seit heuer der Weg am Wiener Alpenbogen. Wir haben die Runde geschlossen – man kann die Wanderung am Weitwanderweg in Wiener Neustadt starten und enden lassen. Infos: www.wieneralpen.at

Wechsel

Am Wechsel sind die Almen prägend, eine schöne Runde ist die Drei-Hütten-Schwaigen-Tour. Diese Tour ist neuerdings bei SummitLynx aufgenommen – am Ende der Runde winkt eine digitale Wandernadel zur Belohnung! Kommt bei den Gästen super an, wir bauen dieses Thema daher gerade aus. Infos: www.wieneralpen.at

Hohe Wand

Der Tipp für Familien: Im Naturpark gibt’s seit dem Sommer ganz viel Neues zu entdecken, der Naturpark ist zur „Schatzinsel“ geworden. Weitere Informationen zum Angebot gibt es unter: www.naturpark-hohewand.at

Semmering

Ein Muss: der Bahnwanderweg. Legendäre Ausblicke, beste öffentliche Anreise. Mehr braucht man gar nicht mehr zu sagen. Ein Klassiker in den Wiener Alpen. Infos: www.semmering-rax.com

Piestingtal

Und jetzt noch ein Geheimtipp - eine kurze und leichte Tour ausgehend von Gutenstein, über den Mariahilfberg. Informationen zur Tour gibt es auf der Homepage der Wiener Alpen www.wieneralpen.at

Quelle: Wiener Alpen/Walli