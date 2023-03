Wiener Neustadt Saisonstart beim Schifferlwirt

Lesezeit: 2 Min

Das Bootshaus in Wiener Neustadt lädt zum Verweilen und Schifferlfahren ein. Foto: Philipp Hacker-Walton

D er Schifferlwirt – das Bootshaus am Wiener Neustädter Kanal startet am 1. April 2023 in die Saison.