Die festliche Jahreszeit steht vor der Tür, und mit ihr kehrt die bereits aus den Vorjahren bekannte Ulmerfelder Schlossweihnacht zurück. Diese findet in diesem Jahr vom 8. bis 10. Dezember im historischen Schloss Ulmerfeld statt. Inmitten der idyllischen Kulisse des Schlosses verspricht sie auch diesmal ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Die Schlossweihnacht bietet ein vielfältiges Rahmenprogramm, das die Besucher in eine märchenhafte Welt entführt. Zwischen funkelnden Lichtern, liebevoll geschmückten Ständen und dem verlockenden Duft von Lebkuchen und Glühwein können die Gäste die Vorweihnachtszeit in vollen Zügen genießen. „Das Ambiente des Schlosses sorgt für ein besonderes Flair. Dieses vorweihnachtliche Highlight sollte man sich nicht entgehen lassen“, so Bürgermeister Christian Haberhauer.

Ein besonderes Highlight wird der Besuch des Christkinds sein. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihre Wunschzettel direkt vor Ort ans Christkind abzugeben. Wer seinen Namen und seine Adresse hinterlässt, hat sogar die Chance, eine persönliche Antwort vom Christkind zu erhalten.

Darüber hinaus erwarten die Besucher zahlreiche Aktivitäten, darunter traditionelles Handwerk, kulinarische Köstlichkeiten, festliche Musik, Kutschenfahrten, ein Zauberer, Nikolo und Perchten so wie viele weitere Aktionen. Ein breites Angebot an handgefertigten Geschenkartikeln und Kunsthandwerken bietet die ideale Möglichkeit, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu finden.

Andreas Jung, Leiter Marketing der AVB Kultur & Freizeit GmbH, äußert sich dazu: „Die Ulmerfelder Schlossweihnacht ist nicht einfach nur ein Markt, sondern ein tolles Erlebnis, das die ganze Familie in festliche Stimmung versetzt.“

Die Ulmerfelder Schlossweihnacht findet bei freiem Eintritt vom 8. bis 10. Dezember statt.

Öffnungszeiten:

Fr, 8. Dezember: 15 – 20 Uhr

Sa, 9. Dezember: 13 – 20 Uhr

So, 10. Dezember: 10 – 18 Uhr