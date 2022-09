10 Jahre Bruckners Bierwelt – Biergenuss auf höchste Ebene

Mittlerweile ist das „Erzbräu“, das Bio-Bier aus dem Mostviertel, das bereits in 12 verschiedenen Sorten gebraut wird, zur Biermarke für Qualität und Regionalität geworden. Der Kunst des Bierbrauens sind in Bruckners Bierwelt keine Grenzen gesetzt, so ergänzen Kreativbiere wie Dirndlbier, Quittenbier oder das Whisky-Bier Single-Malt-Ale den schäumenden, erfrischenden Genuss.

Zu den Bierspezialitäten gesellen sich seit einigen Jahren auch hochprozentige Köstlichkeiten, wie „Da Johann“, der erste Austria Highland Single Malt Whisky, mit dem in Bruckers Bierwelt die Ära der Destillerie eingeleitet wurde. Mit einer erlesenen Auswahl an Spirituosen – den „Ötscher Spirits“ – wurden die Flaschengeister des mystischen Ötscherlandes, denen jeweils eine Sage zugrunde liegt, wieder belebt.

Da alle guten Dinge drei sind, wurde das Angebot durch die Produktion von alkoholfreiem Bio-Kracherl erweitert, womit man mit frischen Früchten aus der Region und reduziertem Zucker ebenfalls im Trend der Zeit liegt.

Das alles und viele regionale Produkte gibt es im Shop am Grubberg (Montag bis Sonntag 10-18 Uhr) und auch online unter www.erzbräu.at

Führungen und Verkostungen gegen Voranmeldung.